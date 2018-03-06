NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M飆網換到凱擘只要$799
鉅亨網

聯準會強勢升息 美國房貸利率創4年新高

鉅亨網2018/03/06 10:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

聯準會今年預計升息至少 3 次，為了應對升息以及通膨的走升，投資者紛紛出售美債，導致價格下跌殖利率上升，美國房貸利率受美債殖利率連動影響走升，30 年期房貸固定利率創下 4 年新高，但房貸需求依然強烈。

30年期房貸利率創4年新高
美國 30 年期房貸固定利率創 4 年新高

據《Market Watch》報導，美國房貸商 Freddie Mac 上周四發布報告，美國 30 年期房貸固定利率，在 3 月 1 日當周為 4.43%，較前一周上漲 3 個基點。15 年期房貸固定利率為 3.90%，高於上周的 3.85%。5 年期國債指數混合型可調整房貸利率平均小跌 3 個基點，為 3.62%。

聯準會主席鮑威爾的國會聽證的證詞內容，加速投資者拋售債券的速度，聯準會的升息決心，比多數分析師預期的更強烈，許多人預測今年的升息次數可能多達 4 次，而不是先前預估的 3 次。

投資者為了因應攀升更快的通膨，以及美債供應的提升，紛紛出售債券，長期美債的殖利率走升，10 年期美債殖利率在 3 月 5 日為 2.886%，30 年期美債殖利率則為 3.159%，殖利率的上升推使房貸利率上升。

然而，即使房貸利率大幅上升，購房需求依然強烈，根據美國抵押銀行家協會數據，與 2017 年同期相比，2018 年的前 8 周的房貸申請成長 6.7%。

Freddie Mac 在研究報告中指出，房貸利率的上漲總是會對市場造成影響，若美國的房貸數量減低，則房屋銷售將下降，進一步導致建商減少房屋興建案。

Freddie Mac 與其他市場參與者認為，房屋的需求，將抑制房貸利率進一步的大幅提升，今年的房地產市場將呈現「溫和上漲」趨勢。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字房貸利率不動產抵押利率按揭利率聯準會fedafpheadline
美光股價大漲 記憶體股跟漲...OPEC將與頁岩油業者對話...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan