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中央社

淘兒唱片創辦人心臟病發辭世 享耆壽92

中央社2018/03/06 10:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社紐約5日綜合外電報導）曾為全球最大連鎖唱片行淘兒唱片創辦人索羅門的兒子說，父親與世長辭，享耆壽92歲。索羅門為音樂零售業帶來新契機，直到網路出現革命性發展，淘兒唱片才逐漸走向末路。

索羅門（Russ Solomon）的兒子麥可（MichaelSolomon）告訴「沙加緬度勤奮者報」（SacramentoBee）說，父親昨晚在位於加州首府的家中觀看奧斯卡頒獎典禮時，心臟病發撒手人寰。

麥可說：「他當時正在對某些他認為很醜的穿搭發表評論，接著要求（他的妻子）巴蒂替他斟滿威士忌。」麥可還說，巴蒂返回時索羅門已驟然離世。

美國音樂商業協會（Music Business Association）主席東尼奧（James Donio）對索羅門離世表示哀痛，並讚揚他的影響力。

東尼奧在聲明中說：「拉斯（索羅門）相當直率，與他談論音樂事業總像上了寶貴的一課。」

淘兒唱片（Tower Records）蓬勃發展數十年後，於1990年代中期遇上危機。淘兒唱片企圖擴大事業版圖，但沃爾瑪公司（Walmart）等大型零售商能以更低價格銷售CD，iTunes和線上零售業者更進一步打擊唱片市場。

淘兒唱片2006年兩度聲請破產保護，美國國內店鋪全部結束營業。

不過在日本的店鋪未受影響，迄今仍可在東京澀谷娛樂區等地見到淘兒唱片的大型店鋪。（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070306

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