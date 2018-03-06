OPEC將與頁岩油業者對話 大摩分析師：別指望會有

在歷經最近一輪石油慘跌後，OPEC 希望能和新興的美國頁岩油業者對話，彼此「相互學習」。分析師認為，雙方願意展開任何形式的合作機會都非常小。

據《CNBC》報導，OPEC 祕書長 Mohammed Barkindo 表示，他周一晚間會在休士頓與一些頁岩油業者會面。這次會面不會談價格及減產議題，而是討論技術與生產前景。

在休士頓 CERAWeek 能源年會上，Barkindo 表示，他相信可以由業者身上學到豐富的經驗。

去年在紐約的會議上，Barkindo 也與避險基金及金融業者會面，以了解金融市場對石油生產的影響。