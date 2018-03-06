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OPEC將與頁岩油業者對話 大摩分析師：別指望會有

鉅亨網2018/03/06 10:48
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在歷經最近一輪石油慘跌後，OPEC 希望能和新興的美國頁岩油業者對話，彼此「相互學習」。分析師認為，雙方願意展開任何形式的合作機會都非常小。

據《CNBC》報導，OPEC 祕書長 Mohammed Barkindo 表示，他周一晚間會在休士頓與一些頁岩油業者會面。這次會面不會談價格及減產議題，而是討論技術與生產前景。

在休士頓 CERAWeek 能源年會上，Barkindo 表示，他相信可以由業者身上學到豐富的經驗。

去年在紐約的會議上，Barkindo 也與避險基金及金融業者會面，以了解金融市場對石油生產的影響。

過去的 10 年中，頁岩油出現突破性的技術進展，從許多原本認為不會產油之處鑽井，擴大的石油產量，以至於對油價帶來極大的壓力，2 年前還讓油價跌至 30 美元。由沙烏地阿拉伯領導的 OPEC，不得不與俄羅斯等產油國會商，利用減產消化生產過剩。

如今，油價重新站回 60 美元，Barkindo 認為，過去 6 年的這個價格周期，對生產者來說是有害的，也讓美國不少頁岩油廠商破產。

紐約輕原油 (WTI) 日線走勢圖 (近一年以來表現)
紐約輕原油 (WTI) 日線走勢圖 (近一年以來表現)

而隨著全球經濟復甦帶來強勁需求，石油價格反彈，美國也增加了鑽井數，目前日產量達 1000 萬桶，還略高於沙烏地阿拉伯。

不過摩根士丹利石油市場研究部負責人 Martijn Rats 指出，市場別對雙方會面抱任何希望，OPEC 有自己的問題，頁岩油生產商則高達數百家，雙方極不可能有任何合作關係。

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