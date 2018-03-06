影／美加速升息外資撤？華南金吳當傑：台股有兩大優勢

吳當傑指出，今年景氣應該會比去年更好，這可從相關數據中看到，包括主要國家經濟都呈現好轉現象，其中台灣出口相關數據也非常亮麗，依照主計總處相關數據也顯示，今年應該也是非常好的一年。

美國聯準會（Fed）發布1月底的會議紀錄內容，加上美國聯準會新任主席鮑爾（Jerome Powell）在國會發表偏向鷹派的證詞，引發外界揣測美國今（2018）年將加速升息，也擔心美升息引發資金移動潮，衝擊股市。對此，華南金控暨華南銀行董事長吳當傑認為，這是全球性問題，台股也是全球一份子，當然也會受到影響，但台股擁有高殖利率及重視公司治理，這也是外資非常重視的兩大關鍵，他相信台股還是有其優勢在。

對於美國加速升息的影響，吳當傑指出，大家關心的是美國升息次數及幅度，但這背後所代表的是美國經濟好轉，因經濟好轉才會考慮升息，至於台灣是否會跟進升息？這部分他個人沒什麼特別意見。

至於市場擔憂美升息太多恐造成短期資金移動，進而影響股市。他則說，這是全球性問題，但就長期來看，美國經濟好轉，其他經濟也跟著好轉，中長期來看應是正面，只是目前大家心理會擔憂資金流向，進而帶來相關短期負面心理感受。

他也不諱言，台股已國際化，外資所占持股比重也越來越高，身為全球一份子，台股也會跟著有些正常的波動。不過，吳當傑強調，「我們的優勢在於台股這幾年來都有非常高的上市櫃殖利率及非常重視公司治理，這些都是是外資非常重視的兩個重要關鍵」，所以全球股市再怎麼波動，不論基本面及外資所關切的，台股都有優勢在。