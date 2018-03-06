救觀光　3人同行遊花蓮　最高補助每人500元

花蓮地區 2 月 6 日受強震影響，雖然各大景點未有災情傳出，但因信心問題造成當地觀光重創，交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光產業，並鼓勵民眾前往花蓮旅遊，辦理鼓勵國人自由行「 3355 」旅宿活動，即日起符合 3 人以上、 19 人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達 3 天 2 夜以上者，每人最高可享 500 元住宿補助。但觀光局也提醒，參加公司行號、機關團體及旅行社安排的旅遊團體不適用本次活動。

觀光局表示，民眾可先至台灣旅宿網「 3355 旅宿活動」專區查詢參與本次活動的旅宿名單，於花蓮地區至少住宿連續兩夜，在實際入住後與業者核對身分證件及填寫補助申請表，確認符合資格即可現場折抵補助金額。