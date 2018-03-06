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救觀光　3人同行遊花蓮　最高補助每人500元

記者陳致宇／台北報導2018/03/06 11:00
▲交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光產業，即日起符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達3天2夜以上者，每人最高可享500元住宿補助。（圖／NOWnews資料圖片）
▲交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光產業，即日起符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達3天2夜以上者，每人最高可享500元住宿補助。（圖／NOWnews資料圖片）

花蓮地區 2 月 6 日受強震影響，雖然各大景點未有災情傳出，但因信心問題造成當地觀光重創，交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光產業，並鼓勵民眾前往花蓮旅遊，辦理鼓勵國人自由行「 3355 」旅宿活動，即日起符合 3 人以上、 19 人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業達 3 天 2 夜以上者，每人最高可享 500 元住宿補助。但觀光局也提醒，參加公司行號、機關團體及旅行社安排的旅遊團體不適用本次活動。

觀光局表示，民眾可先至台灣旅宿網「 3355 旅宿活動」專區查詢參與本次活動的旅宿名單，於花蓮地區至少住宿連續兩夜，在實際入住後與業者核對身分證件及填寫補助申請表，確認符合資格即可現場折抵補助金額。


▲觀光局進一步與當地旅宿業者合作推出各項住宿優惠，包括買一晚送一晚或房價折扣等，並針對團體旅客另訂獎勵辦法。（圖／交通部觀光局）

如住宿於不同旅館或民宿，需由前一晚旅宿業者協助填寫申請表及開立發票或收據作為住宿證明，並於後一晚住宿地點憑該張申請表現場折抵補助費用，補助金額最高每人 500 元，並以補助一次為限，如經費申請完畢即提前公告停止活動。觀光局表示，將定期於台灣旅宿網活動專區公布補助申請情形，以利民眾上網查詢。

為增進民眾至花蓮住宿消費意願，觀光局長周永暉表示，鼓勵軍公教到花蓮刷國旅卡，持有住宿禮券或透過旅行社（訂房網站）代訂住宿，也可搭配本次活動享有住宿補助。此外，觀光局更進一步與當地旅宿業者合作推出各項住宿優惠，包括買一晚送一晚或房價折扣等。針對團體旅客，觀光局也另訂相關獎勵辦法鼓勵國內外旅客造訪花蓮。

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