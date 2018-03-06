影／繆德生拔管離世　 國防部：哀痛與不捨

藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生上（2）月27日清晨參與反年改抗爭，在攀爬立院外牆時，不慎從二樓高度摔落地面，受重傷昏迷。５日下午 2 時許家屬同意拔管，繆德生離世，享壽 62 歲。國防部對此表示哀痛與不捨，並將極力爭取軍人年改樓地板為 3 萬 8990 元。

國防部 6 日例行記者會上，資源司代理司長劉靖中少將表示，對於繆德生的離世感到哀痛與不捨。關於軍人袍澤關切的軍人年改部分，劉靖中表示，軍人年改規劃部分分為現役與退役軍人部分，現役軍人年改由國防部負責，在去年辦理多場次座談會向現役軍人說明，獲得大多數與會軍人支持，現在也努力向立委說明希望獲得支持；在退役軍人部分，則由退輔會負責，也配合退輔會向相關團體作說明，希望獲得支持。