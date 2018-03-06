影／繆德生拔管離世　 國防部：哀痛與不捨

藍天行動聯盟秘書長、退役上校繆德生上（2）月27日清晨參與反年改抗爭，在攀爬立院外牆時，不慎從二樓高度摔落地面，受重傷昏迷。５日下午 2 時許家屬同意拔管，繆德生離世，享壽 62 歲。國防部對此表示哀痛與不捨，並將極力爭取軍人年改樓地板為 3 萬 8990 元。
國防部 6 日例行記者會上，資源司代理司長劉靖中少將表示，對於繆德生的離世感到哀痛與不捨。關於軍人袍澤關切的軍人年改部分，劉靖中表示，軍人年改規劃部分分為現役與退役軍人部分，現役軍人年改由國防部負責，在去年辦理多場次座談會向現役軍人說明，獲得大多數與會軍人支持，現在也努力向立委說明希望獲得支持；在退役軍人部分，則由退輔會負責，也配合退輔會向相關團體作說明，希望獲得支持。
國防部提出軍人年改樓地板 38,990 元，傳出部分民進黨立委有意見，認為還是太高。國防部發言人陳中吉表示，去年召開多場次座談會說明，在網站上也提供相關試算資料供現役官兵試算，以利作未來的人生規劃，更重要在基於軍人工作特性、國家安全、人力長留久用的前提上，他說「 38,990 元是我們希望能夠確保」，人力資源司也會積極向這些委員們溝通說明，以確保現役官兵的權益與福利。