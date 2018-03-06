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亞泥竹風電力籌備處 助6法人驗證風電商

中央社2018/03/06 10:46
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北6日電）亞洲水泥投資綠能產業設立竹風電力公司與金屬中心等6大法人機構簽署備忘錄。竹風電力未來提供自家風電的建置、技術等知識數據予6大法人機構，助風電商獲認證和銀行融資。

竹風電力公司籌備處與台灣經濟研究院、中國驗船中心、金屬工業研究發展中心、台灣電子檢驗中心、台灣大電力研究試驗中心及船舶暨海洋產業研發中心等6大產業及工程法人代表，5日簽署合作備忘錄(MOU)，共同推動台灣在地第三方檢測驗證機制。

竹風電力表示，第三方檢測驗證包括專案驗證、海事保證鑑定、盡職調查三大方向，帶動離岸風電產業發展。

竹風電力籌備處代表、亞泥總理李坤炎表示，由於離岸風電投資金額龐大，且為新興產業，國內銀行團對於融資案風險評估較陌生，若建立本土化公正第三方驗證機制，將可作為金融業參考依據，降低離岸風電專案融資的疑慮，進而帶動整體產業發展。

李坤炎指出，在經濟部標準檢驗局的指導下，這6大法人機構將藉由與國際驗證機構的交流，將技術和經驗帶入國內，同時與竹風電力合作風場實際開發的驗證流程，藉由竹風電力提供自家建置、規格、技術等知識和數據，當成銀行團在融資上支持的驗證過程的融資參考範例，以建立國內第三方驗證能量，使國內再生能源產業與國際接軌。

竹風電力將在新竹外海建立56支各為8MW(百萬瓦)的風機，總裝置容量448MW，已獲得銀行團融資上大力支持，同時，所開發的第4號風場為少數完全由台灣本土廠商主導開發的風場，若順利通過經濟部遴選為合格開發商，預計2019年動工，2020年底完工商轉。(編輯：陳永昌)1070306

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