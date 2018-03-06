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中國惠台措施 賴揆：最終是要併吞台灣

中央社2018/03/06 10:49
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者蘇龍麒台北6日電）行政院長賴清德今天表示，面對中國惠台31項政策，務實層面已指示行政院副院長施俊吉召集相關部會檢討，而不論是九二共識、惠台或是利中政策，最終的目的都是要併吞台灣。

中國國務院台灣事務辦公室在2月28日的例行記者會主動宣布31條惠台措施，企圖藉此吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國發展，堪稱農曆春節過後，中國對台灣經濟文化攻勢的開春第一砲。

立法院今天繼續施政總質詢，民進黨立委邱志偉問到，有關中國軍費成長、對台灣威脅增加，以及中國惠台31項政策等問題。

賴清德說，面對惠台31項政策，就務實層面來說，已指示施俊吉召集相關部會檢討，提出務實對策因應。

他說，在策略因應部分，中國最後的目標就是要併吞台灣，因此不論是九二共識、惠台或本質上是利中的政策等，最終的目的就是要併吞台灣。

在中國軍費成長部分，賴清德說，歷史上如果國防軍費較高就會打勝仗，歷史恐怕都改觀了，面對中國武力併吞威脅，國軍會以不對稱戰爭、結合國際社會做區域穩定聯防因應，未來國防預算也會增加，且每年都會增加，需要的國防武器可以編預算，不足的部分可以編特別預算，外交預算也會給予支持。

邱志偉也問外交部長吳釗燮，中國未來一段時間會不會有積極作為，奪取台灣的邦交國？吳釗燮說，這是外交部非常擔心的狀況，也會積極鞏固邦交國，相信中國會奪取台灣的邦交國。

不過，吳釗燮也說，過去一年多在前外交部長李大維領導下，與邦交國關係看起來是鞏固下來了。（編輯：張均懋）1070306

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