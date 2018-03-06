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4成上班族轉職追求更高薪資　百貨販售業最想換工作

記者彭夢竺／台北報導2018/03/06 11:13
▲根據人力銀行調查，年後轉職上班族增加，42.9%的人是為了追求更高的薪資，轉職意願最高的是百貨販售業。（圖／NOWnews資料照）
▲根據人力銀行調查，年後轉職上班族增加，42.9%的人是為了追求更高的薪資，轉職意願最高的是百貨販售業。（圖／NOWnews資料照）

景氣逐漸復甦，大環境好轉提升上班族轉職信心，年後轉職上班族增加，根據人力銀行調查，69.7%的上班族正在謀職中，42.9%的人是為了追求更高的薪資，31.8%的人則是因為現職無發展性而想要換工作，若以產業別來看，轉職意願最高的是百貨販售業，有近8成的從業人員正在謀職中。

根據1111人力銀行調查顯示，農曆年後已經有高達78.3%的受訪上班族展開轉職計畫，69.7%正在謀職中，17.9%的上班族規畫騎驢找馬，有更好的工作就會立刻換，整體看來，受到景氣以及企業大舉徵才的激勵，上班族的轉職意願是近4年來次高。

調查顯示，上班族主要的轉職原因包括想追求更高薪資(42.9%)、現職無發展性(31.8%)、想換不同領域工作(26.7%)，以及現職無成就感(26.6%)，至於現有薪資方面，有超過9成的上班族期待薪資可以向上調整，其中，近4成的上班族對現職薪資感到不滿意(38.8%)，還有(55.2%)的上班族表示尚可接受但仍期盼調薪，只有(6.0%)的上班族對於現職薪資感到滿意。

進一步交叉分析發現，轉職意願最高的是百貨販售業，有12.2%的人已在農曆年前轉職轉職，還有近8成的從業人員正在謀職中。人力銀行表示，大環境好轉提升上班族轉職信心，更勇於轉換跑道累積多元的職場經歷，除了積極打聽薪資、環境為未來的職涯做準備，建議求職者反求諸己從自身出發，在計畫轉換跑道前，一定要重新檢視自己的履歷，讓履歷可以在短短的一分鐘內從眾多求職者中脫穎而出。

 

關鍵字轉職百貨1111人力銀行薪資
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