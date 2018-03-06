4成上班族轉職追求更高薪資　百貨販售業最想換工作

景氣逐漸復甦，大環境好轉提升上班族轉職信心，年後轉職上班族增加，根據人力銀行調查，69.7%的上班族正在謀職中，42.9%的人是為了追求更高的薪資，31.8%的人則是因為現職無發展性而想要換工作，若以產業別來看，轉職意願最高的是百貨販售業，有近8成的從業人員正在謀職中。

根據1111人力銀行調查顯示，農曆年後已經有高達78.3%的受訪上班族展開轉職計畫，69.7%正在謀職中，17.9%的上班族規畫騎驢找馬，有更好的工作就會立刻換，整體看來，受到景氣以及企業大舉徵才的激勵，上班族的轉職意願是近4年來次高。