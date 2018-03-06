控告前女友3度性侵　賤男反遭誣告起訴

這起互告事件的起因為高女過去曾在交往期間，將汽車借給謝男使用，謝男卻向高女追討油錢以及維修費用，並且恐嚇高女：「如果不給錢，我就先處理多多（高女飼養的狗），再來處理你」，高女隨即報警，謝男被依恐嚇罪緩起訴處分。

台北市一名謝姓男子向法院提告自己的高姓前女友 3 度性侵他，但檢方查出，原來是謝男不滿先前高女曾控告他恐嚇，懷恨在心，因此在緩起訴期滿後，控告高女性侵作為報復手段。法官判決高女不起訴，高女則反告謝男誣告，士林地檢署調查後，將謝男以誣告罪起訴。

謝男或許是懷恨在心，在緩起訴 1 年屆滿後，到警局控告高女 3 度在宿舍寢室、汽車上及公廁強行脫掉他的褲子，口交性侵得逞。

只不過士林地檢署檢察官調查發現，雖然謝男供稱遭到高女性侵，之後仍會與高女約會吃飯，受傷了也接受高女照顧，與一般遭性侵的人不同，所以不起訴高女。

高女事後不滿謝男作法，憤而提起誣告訴訟，謝男到案後供稱自己遭性侵只是隱忍，對高女的事都有告知同事，但同事出庭作證卻表示從未聽謝男說到性侵的事，狠狠的打臉謝男。檢方認為，謝男宣稱遭性侵後仍與高女吃飯並接受照顧，還在事發 1 年後才提告，明顯與常理不符，因此認定謝男有讓高女接受刑事處分的惡意，依誣告罪起訴。

網友則紛紛留言批評謝男的行為很「北纜」，並慶幸高女與謝男已經分手了。