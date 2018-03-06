春節加持2月業績 受惠股點名這5檔電商

電商相關業者將陸續公布 2 月合併營收，由於 2 月適逢農曆年節，各大業者在連假中不斷祭出大促推動買氣，再加上 2 月底出現了衛生紙搶購潮，市場預期業績表現樂觀，今 (6) 日早盤股價先行反應，網家 (8044-TW) 飆漲超過 7%、商店街 (4965-TW) 漲逾 4%，創業家 (8477-TW) 和宅配通 (2642-TW) 漲幅近 2%，而富邦媒 (8454-TW) 也維持在紅盤上。

由於今年春節延後至 2 月中旬，買氣遞延，多數電商業者 1 月業績較去年同期衰退，但法人預期，2 月營收月增率和年增表現均值得期待。