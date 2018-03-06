NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

春節加持2月業績 受惠股點名這5檔電商

鉅亨網2018/03/06 11:02
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

電商相關業者將陸續公布 2 月合併營收，由於 2 月適逢農曆年節，各大業者在連假中不斷祭出大促推動買氣，再加上 2 月底出現了衛生紙搶購潮，市場預期業績表現樂觀，今 (6) 日早盤股價先行反應，網家 (8044-TW) 飆漲超過 7%、商店街 (4965-TW) 漲逾 4%，創業家 (8477-TW) 和宅配通 (2642-TW) 漲幅近 2%，而富邦媒 (8454-TW) 也維持在紅盤上。

由於今年春節延後至 2 月中旬，買氣遞延，多數電商業者 1 月業績較去年同期衰退，但法人預期，2 月營收月增率和年增表現均值得期待。

就各業者營運面來看，網家昨日召開法說會，面對外界質疑商店街燒錢補貼搶客政策，導致商店街去年每股大虧 43.25 元，交出歷年最差的成績， 網家董事長詹宏志預期明年商店街將可轉盈，且第 3 季商店街還有增資計畫，為股價打了一劑強心針，盤中網家和商店街股價皆有反應。

創業家旗下營運有「生活市集」、「好吃市集」、「3C 市集」等三個垂直型電子商務網站，藉此分眾精準銷售，其中，生活市集在衛生紙出現大量囤貨潮後，衛生紙銷量成長超過 10 倍，而旗下走 B2B2C 營運模式地的松果購物衛生紙銷量更超過 200 倍，挹注 2 月業績可期。

富邦媒除了 1 月營收創同期新高，2 月年節效應受期待，為衝刺第 1 季表現，將從明 (7 日) 起至 3 月 12 日推出 38 女王節系列活動，承襲雙 11、雙 12 的盛大規模，還有「38 女王節直播晚會」，結合網路、電視、社群、通訊軟體與行動 App 等跨平台互動娛樂購物體驗，加上網紅直播效益，預估買氣可較平日成長約 40%。

 
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字電商網購平台富邦媒網家商店街創業家headline
OPEC將與頁岩油業者對話...市場人士：若再不收銀根 港...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan