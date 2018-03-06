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按讚藏獨被解僱 萬豪小編說感想

中央社2018/03/06 10:54
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北6日電）全球連鎖飯店萬豪國際集團1月發生官方帳號「萬豪禮賞」按讚支持藏獨貼文風波，當時迅速被開除的小編近日接受外媒訪問表示，從來沒有想到這份工作會要求他了解全球政治。

香港星島日報今天引述美國華爾街日報消息，被解僱的員工是49歲的瓊斯（Roy Jones），他從來沒有想到，為萬豪集團經營社群媒體帳戶這份時薪14美元（約新台幣412元）的工作，會要求他了解全球政治。

萬豪在發給中國會員的活動信件中，把西藏和香港、澳門、台灣都列為「國家」，此事經萬豪中國會員曝光後引發風波，1月9日開始在中國社群媒體上發酵。

據報導，第2天，瓊斯上晚班，負責處理「萬豪禮賞」的推特（Twitter）帳戶，與網友互動。

瓊斯說，他的團隊注意到推特上抵制萬豪的呼籲，但不知道發生了什麼事。當晚，藏獨團體發文稱讚萬豪「將西藏列為國家」的行為，「萬豪禮賞」帳號隨後為這條推特按讚。

瓊斯被解僱後說，按讚這個舉動是錯誤的，但「我當時完全不知道發生了什麼。我們從未受過任何有關中國問題的培訓。」

華爾街日報報導，萬豪拒絕再對瓊斯事件發表評論。萬豪亞太地區負責人史密斯（Craig Smith）先前曾聲明：「今年早些時候，我們在中國問題上犯了一些錯誤，表明一些員工對中國的主權和領土完整不了解或不夠認真。這是錯誤的，絕不代表我們公司的意見。」

萬豪事件1月在中國掀起一陣「反分裂國家」風潮，陸續有達美航空、美敦力、ZARA等企業被點名整改。（編輯：馮昭/楊昇儒）1070306

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