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中央社

林懷民新作關於島嶼 美國觀眾全新感受

中央社2018/03/06 10:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約5日專電）雲門舞集創辦人林懷民攜新作「關於島嶼」再登芝加哥，由於是卸下藝術總監前最後一次美洲之旅，不僅讓美國觀眾對雲門表演有全新感受，也受到當地媒體高度關注。

繼2014年「流浪者之歌」之後，林懷民這次帶著新作「關於島嶼」，上週末再度登上芝加哥哈里斯劇院(Harris Theater)，獲得芝加哥觀眾高度讚賞。

「關於島嶼」是林懷民在經典舞碼「薪傳」首演39年後，最近耗時3年的大型跨世代新鉅作。蔣勳朗誦當代作家描繪島嶼文字，漢字視覺風景，桑布伊的滄桑吟唱蜿蜒流轉，詹朴的服裝設計，加上雲門舞者充滿能量的動作，傳達島嶼的和諧、衝突、挫敗與希望，帶給美國觀眾全新雲門感受。

兩晚演出前，林懷民分別與Joffrey芭蕾總監惠特（Ashley Wheater）及前哥倫比亞學院舞蹈中心演出系列總監布魯克（Bonnie Brook）對談，同時獲「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）及New City Stage、Music and Dance等媒體高度關注。

雲門舞集這次美洲巡迴之旅受到文化部支持，從2月16日至3月24日，先後在墨西哥市及美國6大城市巡迴演出，除了愛荷華州及芝加哥之外，還將訪問北卡羅來納州、維吉尼亞州、加州及華盛頓州西雅圖等。（編輯：陳惠珍）1070306

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