林懷民新作關於島嶼 美國觀眾全新感受

（中央社記者黃兆平紐約5日專電）雲門舞集創辦人林懷民攜新作「關於島嶼」再登芝加哥，由於是卸下藝術總監前最後一次美洲之旅，不僅讓美國觀眾對雲門表演有全新感受，也受到當地媒體高度關注。

繼2014年「流浪者之歌」之後，林懷民這次帶著新作「關於島嶼」，上週末再度登上芝加哥哈里斯劇院(Harris Theater)，獲得芝加哥觀眾高度讚賞。

「關於島嶼」是林懷民在經典舞碼「薪傳」首演39年後，最近耗時3年的大型跨世代新鉅作。蔣勳朗誦當代作家描繪島嶼文字，漢字視覺風景，桑布伊的滄桑吟唱蜿蜒流轉，詹朴的服裝設計，加上雲門舞者充滿能量的動作，傳達島嶼的和諧、衝突、挫敗與希望，帶給美國觀眾全新雲門感受。