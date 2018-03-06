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侯友宜辭官參選　話別隱含朱立倫意向？

記者陳志仁／新北報導2018/03/06 11:15
▲侯友宜開玩笑對新北市長朱立倫指出，「市長，你為什麼讓我走呢？」（圖／記者陳志仁攝，2018.03.06）
▲侯友宜開玩笑對新北市長朱立倫指出，「市長，你為什麼讓我走呢？」（圖／記者陳志仁攝，2018.03.06）

新北市副市長侯友宜2月28日宣布辭職，爭取國民黨新北市長的初選，並藉由今（6）日參加最後一次的市政會議向團隊道別；侯友宜開玩笑對市長朱立倫說，「市長，你為什麼讓我走呢？」未來他有信心面對挑戰，繼續走向不一樣的人生。

媒體追問侯友宜為什麼說是市長朱立倫要你辭職？難道是朱立倫要你出來選新北市長的嗎？侯友宜回應，每一個堅持自己的信念，能夠讓自己勇敢的往前走，是一個開心的事情，他堅持自己的信念往前走，市長願意成全他就很開心，他抱持信念、價值與努力走自己的路，謝謝市長這7年多，一起跟他在新北市政府工作的愉快歲月！

侯友宜在舉行副市長交接前，與市長朱立倫交頭接耳，外界好奇雙方到底講了什麼？侯友宜表示，他是謝謝市長這7年多來的充分信任與支持，放手讓他去做；侯友宜強調，他很喜歡在新北市政府工作，這是他工作最長久的一個單位，能跟最好的團隊一起為市民朋友努力，是他這一生最值得驕傲的事情！

離開市府的第一站要去裡？侯友宜表示，先跟所有市府的同仁「say goodbye」，謝謝他們這7年多年的支持，讓他在市政的推動上非常順利，有這樣團隊同仁的支持，讓他非常的驕傲！至於離開市府大樓後的規畫呢？侯友宜僅說，「謝謝大家，會再跟大家報告！」

關鍵字侯友宜朱立倫國民黨新北市長選舉
全國硬筆字比賽　開始接受報名礦山樂活文化健走　金瓜石踏青去

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