侯友宜辭官參選　話別隱含朱立倫意向？

新北市副市長侯友宜2月28日宣布辭職，爭取國民黨新北市長的初選，並藉由今（6）日參加最後一次的市政會議向團隊道別；侯友宜開玩笑對市長朱立倫說，「市長，你為什麼讓我走呢？」未來他有信心面對挑戰，繼續走向不一樣的人生。

媒體追問侯友宜為什麼說是市長朱立倫要你辭職？難道是朱立倫要你出來選新北市長的嗎？侯友宜回應，每一個堅持自己的信念，能夠讓自己勇敢的往前走，是一個開心的事情，他堅持自己的信念往前走，市長願意成全他就很開心，他抱持信念、價值與努力走自己的路，謝謝市長這7年多，一起跟他在新北市政府工作的愉快歲月！