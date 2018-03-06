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政治

農委會批休市太多天　柯文哲嗆：不然北農總座我決定

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/06 11:06
▲台北市長柯文哲6日出席台北市創新實驗教育成果發表會。（圖／北市府提供 , 2018.3.6）
▲台北市長柯文哲6日出席台北市創新實驗教育成果發表會。（圖／北市府提供 , 2018.3.6）

台北市果菜市場因春節過後及元宵分別連續休市3天，牽動市場菜價崩盤，引來農委會批評台北市政府的作法，對此，台北市長柯文哲今（6）日表示，「其實狠話會很多，但我覺得不需要，如果這樣，以後北農總經理我來決定，我完全執政、完成負責，不需要推責任。」

柯文哲說，他後來有查過，連休三天今年也不是第一次，至少前面兩年也有過，之前就有連休三天的事，可是菜價並沒有掉20%以上的事，表示今年一定有什麼因素加起來，出事檢討就好，在那裡互相推責任，沒有必要這樣。

對於農委會批評台北市政府的作法，柯文哲則說，「其實狠話會很多，但我覺得不需要，如果這樣，以後北農總經理我來決定，我完全執政、完成負責，不需要推責任。」

柯文哲重申，「連休三天不是第一次做，之前就有，奇怪，之前都沒有菜價大幅變動，今年一定有很多因素，一定要做研究分析，看怎麼改進，出事情就推責任幹什麼，奇怪。」

對於北農總經理吳音寧出事後神隱，柯文哲則說，「不然你要叫她怎樣，出來對付你們？」

至於北農前總經理韓國瑜稱這次的事件是人禍，柯文哲強調，這次事件一定是疏失，一定是人為，看要怎麼改進，現在一直在找誰要負責，大家都有份，「你（農委會）這樣講，以後沒必要來開會，會議紀錄不要給你看，總經理我自己派，我自己負責，不是這樣嘛，這種東西大家一起做出來的，看以後怎樣避免就好了，何必這樣推來推去幹什麼。」

對於新北市長朱立倫說，可以把菜運去三重，他願意幫忙，柯文哲表示，後來算一算，台北市批發市場大概占全台灣的14%，所以還有86%可以調整，這是調度的問題，可以幫忙，「人家幫忙，你還說不要，這沒有道理。」

關鍵字果菜市長柯文哲韓國瑜吳音寧朱立倫
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