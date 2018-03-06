農委會批休市太多天　柯文哲嗆：不然北農總座我決定

台北市果菜市場因春節過後及元宵分別連續休市3天，牽動市場菜價崩盤，引來農委會批評台北市政府的作法，對此，台北市長柯文哲今（6）日表示，「其實狠話會很多，但我覺得不需要，如果這樣，以後北農總經理我來決定，我完全執政、完成負責，不需要推責任。」

柯文哲說，他後來有查過，連休三天今年也不是第一次，至少前面兩年也有過，之前就有連休三天的事，可是菜價並沒有掉20%以上的事，表示今年一定有什麼因素加起來，出事檢討就好，在那裡互相推責任，沒有必要這樣。

對於農委會批評台北市政府的作法，柯文哲則說，「其實狠話會很多，但我覺得不需要，如果這樣，以後北農總經理我來決定，我完全執政、完成負責，不需要推責任。」