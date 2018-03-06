綠電再生新增產能挹注 前2月營收年增近3成

綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月底上櫃掛牌，該公司今 (6) 公布 2 月營收為 4735 萬元，月減 26.96%，年增 8.58%，累計前 2 月營收 1.12 億元年增 29.63%；綠電再生繼廢家電與廢資訊產品的處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。

綠電再生去年 12 月再增 2000 坪生產基地，提升總體處理量達 20%，也推升去年 12 月及今年 1 月連續 2 個月營收站上 6000 萬元大關，但 2 月則因工作天數少，營收下滑僅 4735 萬元。綠電主管指出，該公司新增的原場址旁 2000 坪生產基地，將主要用於專責拆解處理資訊電子產品。