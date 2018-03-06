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綠電再生新增產能挹注 前2月營收年增近3成

鉅亨網2018/03/06 11:08
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綠電再生 (8440-TW) 將於 3 月底上櫃掛牌，該公司今 (6) 公布 2 月營收為 4735 萬元，月減 26.96%，年增 8.58%，累計前 2 月營收 1.12 億元年增 29.63%；綠電再生繼廢家電與廢資訊產品的處理，將持續朝向將冰箱隔熱泡棉製成燃料棒、LCD PANEL 液晶萃取、綠色化學的創新事業擴展邁進。

綠電再生去年 12 月再增 2000 坪生產基地，提升總體處理量達 20%，也推升去年 12 月及今年 1 月連續 2 個月營收站上 6000 萬元大關，但 2 月則因工作天數少，營收下滑僅 4735 萬元。綠電主管指出，該公司新增的原場址旁 2000 坪生產基地，將主要用於專責拆解處理資訊電子產品。

綠電再生 2017 年財報稅後純益 3881 萬元，年增 39%，每股稅後純益 1.19 元，該公司董事會已決議擬配發 1 元現金股利。

綠電再生上櫃案也已獲 OTC 通過，將於 3 月底正式掛牌，目前股本為 3.26 億元，在完成上櫃現增承銷後，掛牌時股本增加到 3.8 億元。

綠電再生成立於 1998 年，董事長為洪敏昌，主要股東為台灣松下持股 18%，東元 (1504-TW) 普騰持股 15%，台灣三洋 (1614-TW) 持股 8.9%，大同 (2371-TW) 持股 4.6%，台灣日立持股 4.5%，兆豐金控 (2886-TW) 綜合持股約 16%。

綠電再生主要為處理台灣家電及資訊產品廢棄物的廠商，去年處理台數約 63 萬台。

綠電日 K 線圖

 

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