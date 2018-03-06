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受惠惠台措施利多 VHQ-KY股價勁揚 站穩所有短

鉅亨網2018/03/06 11:05
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影視特效製作商 VHQ-KY(4803-TW) 受惠中國 31 條惠台措施，由於其中 4 項利多與影視出版產業相關，帶動 VHQ 近期股價走勢強勁，今 (6) 日盤中大漲逾 3%，站穩所有短天期均線之上。

中國日前公布 31 條惠台措施，其中有 4 項利多與影視出版產業直接相關，大舉放寬台灣影視作品與人才進入中國的數量限制，致力於影視後製特效業務的 VHQ，目前主要電影後製業務客戶為中國廠商，在中國後製產業排名前五。

VHQ 也於日前公布現增訂價，將以 7.4 億元收購中國一線影視公司木星時代 70% 股權，最快第 2 季完成收購計畫，雖說目前其主要電影業務集中於中國市場，但台灣也有其客戶，也可望成為受益惠台政策的文創股之一。

據悉，木星時代以劇本開發撰寫、創意策劃與前期規劃統包等業務為主，而 VHQ 是以影像後製特效與場景設計模擬見長，收購木星時代後將使 VHQ 跨足電視劇並增加電影後製業務，另一方面，未來 VHQ 將直接參與電影與電視劇的前期劇本構思及概念設計，並取得大部分作品的後製特效業務，提高後製特效業務量與訂單能見度。

VHQ 目前北京電影特效團隊共 450 人，今年預計中國影像後製團隊將擴張至 600 人，目前積極擴充北京後製與特效業務規模，2020 年可望再增加至千人的製作團隊，法人認為，今年隨股權收購案完成，其網路劇與電視劇的後製業務可望有樂觀的成長。

若投資人看好 VHQ 後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如 VHQ 元富 77 購 01(734316-TW)、 VHQ 凱基 76 購 01(733653-TW)、 VHQ 康和 77 購 01(734588-TW) 等。

VHQ-KY相關權證。資料來源：鉅亨網整理VHQ-KY 相關權證。資料來源：鉅亨網整理

VHQ-KY 日 K 線圖


 

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關鍵字影視特效後製電影收購木星電視劇vhq文創headline
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