市場人士：若再不收銀根 港匯3月底或跌至7.85弱

港匯自上周五 (2 日) 開始跌破 7.83 關口，昨日仍然表現疲弱，徘徊於 7.8293 至 7.8331 之間，截至晚上近 8 時報 7.8319，跌 11 點子。今 (6) 日來到 7.8319 或 + 0.01%。

港匯持續下跌，昨 (5) 日再創 2005 年實施雙向兌換保證以來的低位，低見 7.8331 兌 1 美元。交易員指出，港匯走軟，除續受港美利差擴大影響外，亦因市場避險情緒，令美匯轉強所致。市場人士認為，若金管局仍不增發外匯基金票據，3 月底港匯或會逐步跌至 7.85 的弱方兌換保證水平。

美元兌港幣走勢

《星島日報》引述上商財資業務處研究部主管林俊泓指，港匯於過去逢 7.83 便有買盤的動力已在減弱，反映市場對 7.83 為港幣支撐點的看法可能起了變化，但亦不等於港幣將邁向 7.85，最終還需視利差是否再擴大及避險情緒再升溫的情況。

他認為港幣不會跌至 7.85，因美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 上周出席第二次聽證會發言，顯示其並不想年內升息 4 次，若他在 3 月 20 日發表的議息聲明能冷卻市場對美國加快升息的預期，相信港幣將會轉強。

星展香港財資市場部董事總經理王良享表示，現時 1 個月期的港美利差接近 1%，料情況或再持續一段時間，若金管局仍不增發外匯基金票據以吸收市場流動性，港幣可能會逐步轉弱至 7.85 的弱方兌換保證水平，並最快或在 3 月底發生。

1 個月港元拆款利率降至 0.71%。 (圖：香港財資市場公會)

新華網也歸納了造成港幣跌跌不休的幾點原因：

1、Fed 新掌門鮑威爾的首秀表態坐實了美國將加快升息步伐，而由於香港銀行體係結餘仍然較高，令人相信香港有理由不升息，於是港美利差不斷擴大。

據了解，港元隔夜拆款利率上周末降至不足 0.1%，1 個月拆款利率也降至 0.71% 以下，近日 1 個月美元及港元拆款利率利差擴大到約 0.9%，為 2008 年 6 月以來最大。利差引來套利盤，套利賣盤不斷推低港元，直接拖累港匯下行。

2、港股近日轉弱，流入港股的北水減少，上周二更曾出現 47 億港元的走資新紀錄，市場對港幣需求也因此下降。

3、近期由美國挑起的貿易戰風險升級，拖累全球股市，資金從高風險市場轉向低風險市場。

香港財政司司長陳茂波指，自 2008 年金融海嘯後，約有 1300 億美元流入香港，隨著美國再升息，資金料將流向美國，若有部分資金流走，會更有利香港利率正常化，屆時香港跟隨美國升息似乎是無可避免。

令人樂觀的是，在當前匯率風險增加情況下，預計市場不會有大量套息交易建倉。也有人認為，2、3 月傳統上是美國國債發行高峰期，到 4 月份相關因素減退後，美息將會回落，令港美息差收窄，港匯則會有支持。此外，若金管局增發外匯基金票據，吸走部分市場資金，香港拆款利率會應聲走高。