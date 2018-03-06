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中央社

南韓下任總統大熱門遭控性侵 請辭知事

中央社2018/03/06 10:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾6日綜合外電報導）南韓忠清南道知事（相當於省長）安熙正，遭一名女性前幕僚指控性侵，安熙正今天宣布將請辭知事一職。安熙正被視為是下任南韓總統熱門人選，還有「南韓歐巴馬」之稱。

「韓國前鋒日報」（Korea Herald）指出，忠清南道（South Chungcheong）知事安熙正（Ahn Hee Jung）是被前秘書金志恩（Kim Ji Eun，音譯）指控性侵。

新加坡「海峽時報」報導，金志恩昨夜現身南韓JTBC電視新聞節目，在節目裡公開指控，她並表示計劃今天對安熙正提出法律控告。

金志恩指控現年54歲的安熙正，從去年6月到今年2月間，8個月內性侵她4次，並在許多場合對她性騷。她表示是與安熙正前往瑞士、俄羅斯及其他地點進行商務行程時被他性侵。

金志恩表示，即便「#我也是」（#MeToo）運動1月底在南韓引發回響後，安熙正仍在2月性侵她，才決定站出來揭發此事。

她說：「我本來沒有勇氣站出來，是受到這些參與#我也是運動的人所感召。」金志恩指出，由於權力不對等，在為安熙正工作期間，極難拒絕他的要求與命令；她還說很怕下了節目以後會發生什麼事。

金志恩在節目上眼眶泛淚說：「我最怕的人就是安熙正知事。我想今天之後我會消失個幾天，我覺得上電視是少數能保護自己的方法之一，我希望同胞們能保護我。」

她也指出，安熙正辦公室內，還有其他的性侵受害者。

已婚的安熙正今天在臉書貼文，坦承有不端行為，並表示他會停止全部的政治活動。安熙正寫道：「這全是我的錯，我對自己愚蠢行為尋求原諒。」他並進一步說明，指原先辦公室聲稱相關性關係為你情我願的說法「是錯誤的」。

安熙正是自由派裡最突出的政治人物之一，常被形容為執政的共同民主黨下一任黨魁或總統候選人，部分支持者還幫他起了個「南韓歐巴馬」的綽號。

諷刺的是，就在金志恩跳出來公開指控的同一天，安熙正竟還表達對「#我也是」運動的支持。

聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，金志恩在電視上公開指控安熙正2小時後，安熙正所屬共同民主黨的官員昨夜立即表示，他們將開除安熙正黨籍。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070306

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