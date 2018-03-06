柯文哲要求可決定北農總座 願完全負責

（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北果菜市場休市衝擊菜價，農委會建議未來不要再連休3天。台北市長柯文哲今天坦言是「人禍」，但出事不用推責任，更說北農總經理人選以後由他決定，他絕對完全負責。

柯文哲今天上午出席實驗教育成果發表會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲表示，果菜市場連休3天並非首例，前幾年也有，只是菜價沒有跌逾2成，強調今年菜價崩盤，休市3天並非單一因素，一定要研究、分析看如何改進，「出事就檢討就好，在那裡互推責任，我覺得不需要這樣。」

針對農委會指果菜市場休市為北市府決定，而非台北農產運銷公司，柯文哲不滿表示，「如果要這樣講，以後北農總經理我決定，我完全執政、完全負責！」