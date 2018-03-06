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柯文哲要求可決定北農總座 願完全負責

中央社2018/03/06 11:00
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（中央社記者梁珮綺台北6日電）台北果菜市場休市衝擊菜價，農委會建議未來不要再連休3天。台北市長柯文哲今天坦言是「人禍」，但出事不用推責任，更說北農總經理人選以後由他決定，他絕對完全負責。

柯文哲今天上午出席實驗教育成果發表會，會後接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲表示，果菜市場連休3天並非首例，前幾年也有，只是菜價沒有跌逾2成，強調今年菜價崩盤，休市3天並非單一因素，一定要研究、分析看如何改進，「出事就檢討就好，在那裡互推責任，我覺得不需要這樣。」

針對農委會指果菜市場休市為北市府決定，而非台北農產運銷公司，柯文哲不滿表示，「如果要這樣講，以後北農總經理我決定，我完全執政、完全負責！」

他坦言，菜價崩盤一定是人為疏失，但是「人人有份」，不用非得找出負責的人，「不然以後農委會不要來開會，我會議紀錄也不要給你看。」強調應檢討改進，而非將責任推來推去。

台北果菜市場2月24日連3天休市，導致27日開市時蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，較平時交易量的1600公噸至1800公噸還要多，蔬菜價格也因此崩盤，農民苦不堪言，農委會緊急推出5大措施因應，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜則批評是人禍。

農委會副主委陳吉仲昨說，果菜市場2月下旬連休3天，導致菜價下跌是北市府市場處所做決議，並非北農公司，將行文建議地方政府未來不再休市3天。（編輯：李亨山）1070306

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