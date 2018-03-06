金瓜石踏青去　礦山樂活文化健走開放報名

為了讓參加健走的民眾體會不同的礦山風情，黃金博物館每年規畫兩種不同的健走路線，其中3月至7月梯次主要以「礦業遺址的探訪」為主題，帶領大家依尋金瓜石礦業歷史痕跡找回過去繁榮的採金歲月，8月至11月梯次則為「聚落文化史蹟體驗」，希望透過深入金瓜石地方聚落，帶領民眾親身接觸金瓜石山城特色與地方景觀。

新北市立黃金博物館規畫的「礦山樂活文化健走」活動3月24、25日舉行，即日起受理報名，邀請民眾趁著春暖花開的時節走訪金瓜石，參加健走活動還可以體驗礦工便當的懷舊滋味，以及免費參觀黃金博物館本山五坑坑道。

3月24、25日率先登場的「礦山樂活文化健走」即日起報名，活動預計20人，額滿為止。報名費每人350元，親子一起報名享每人300元優惠價格，費用包含礦工便當(鐵盒版)、本山五坑體驗與保險等。全程健走、導覽約需要2至2.5小時，邀請民眾春季來金瓜石踏青，認識礦業史蹟。

黃金博物館館長廖文卿表示，金瓜石不但有獨特的礦業歷史文化，周邊自然景觀更是獨樹一格，春天的海景、夏日的艷陽、秋天的芒雪、冬季的霧色各擁特色，周邊的基隆山、茶壺山更是許多登山朋友的最愛。

博物館除了舉辦各種活動與展示外，也希望能將文化推廣的觸角延伸至社區，藉由健走活動將金瓜石四季的景色與礦山文化串連。此外，在健走的同時更結合淨山活動，沿途撿拾可見的垃圾，不但健身更可隨手做環保。