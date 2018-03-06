直銷害命！第一次打孫女就「杖棺」　老闆慶生笑嘻嘻

台中一名何姓女子日前在臉書「爆料公社」貼文表示，親姊姊生前聽信直銷，誤信「神級老師」，罹癌了卻被同事阻止就醫，聲稱只是鼻竇炎，讓姊姊病情延誤，最終不敵病魔離世，出殯日高齡 80 歲的阿媽在棺木前淚流滿面，心痛的拿著拐杖敲打棺木，口中嚷嚷著「是第一次，也是唯一一次打孫女」，白髮人送黑髮人的模樣令人鼻酸。

何女表示，姊姊原為一名幼稚園老師，約 5 、 6 年前加入直銷公司， 2017 年時姊姊確診罹患細胞癌，公司的老師和同事卻說：「流鼻水是感冒引發鼻竇炎，不適合再做化療」，好心的同事說要帶姊姊去彰化看「很厲害的中醫」，並載了很多公司的「藥」來給姊姊，也就是該組織販售的「保健食品」，導致癌細胞迅速擴散至顱內，連鼻樑都被壓斷，右邊腮幫子淋巴處還發展出一顆 5 公分大的惡性腫瘤。