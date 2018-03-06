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生活

直銷害命！第一次打孫女就「杖棺」　老闆慶生笑嘻嘻

生活中心／綜合報導2018/03/06 11:26
▲孫女聽信直銷延誤病情癌逝，阿媽持杖敲棺惹哭上萬網友。（圖／翻攝自爆料公社）
▲孫女聽信直銷延誤病情癌逝，阿媽持杖敲棺惹哭上萬網友。（圖／翻攝自爆料公社）

台中一名何姓女子日前在臉書「爆料公社」貼文表示，親姊姊生前聽信直銷，誤信「神級老師」，罹癌了卻被同事阻止就醫，聲稱只是鼻竇炎，讓姊姊病情延誤，最終不敵病魔離世，出殯日高齡 80 歲的阿媽在棺木前淚流滿面，心痛的拿著拐杖敲打棺木，口中嚷嚷著「是第一次，也是唯一一次打孫女」，白髮人送黑髮人的模樣令人鼻酸。

何女表示，姊姊原為一名幼稚園老師，約 5 、 6 年前加入直銷公司， 2017 年時姊姊確診罹患細胞癌，公司的老師和同事卻說：「流鼻水是感冒引發鼻竇炎，不適合再做化療」，好心的同事說要帶姊姊去彰化看「很厲害的中醫」，並載了很多公司的「藥」來給姊姊，也就是該組織販售的「保健食品」，導致癌細胞迅速擴散至顱內，連鼻樑都被壓斷，右邊腮幫子淋巴處還發展出一顆 5 公分大的惡性腫瘤。


▲姊姊生前聽信直銷，誤信「神級老師」，導致癌細胞迅速擴散至顱內。（圖／翻攝自爆料公社）

何女說：「 11 月開始，我發現姊姊眼睛開始整顆突出，不斷流出組織液，鼻子也一直流出不明分泌物，眼睛甚至無預警爆血（如同被刀割一般的大量出血）！整個人無力一直躺著，不吃不喝」她擔心至極，要帶姊姊就醫，姊姊卻說公司同事會帶她去。直到 12 月姊姊癌末住院，公司的「神級老師」和同事通通神隱，病逝後也無人到靈堂前致意。


▲姊姊生前聽信直銷，誤信「神級老師」，罹癌了卻被同事阻止就醫，耽誤病情。（圖／翻攝自爆料公社）

曾淪陷該組織的人透露：「沒辦法，姊姊太相信所謂的神級老師，實在勸不動，大家也都深受其害過！」何女一家人處於氣氛低迷狀態，卻傳出老闆「改頭換面」成立新公司的消息，甚至有前員工踢爆，老闆笑嘻嘻高調慶生，絲毫感受不到同事逝世的哀傷氣氛。

台中市衛生局針對此案介入調查，發現該產品源自於「麗富康國際生技公司」，並查獲其網頁「化康」等至少 20 樣產品涉及廣告誇大不實，將約談業者到案說明，若確定違反《食品安全衛生管理法》廣告誇大不實屬實，恐將開罰 4 至 400 萬元不等罰鍰。

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