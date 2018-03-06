NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
鉅亨網

小米手機最快今年進軍美國 3大挑戰擺眼前

鉅亨網2018/03/06 11:12
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《華爾街日報》報導，小米科技創辦人、董事長兼執行長在中國兩會期間宣布，小米最快在今年內進軍美國智慧型手機市場。

雷軍表示：「我們一直在考慮進軍美國，計畫在 2018 年底或 2019 年初進入該市場。」

目前小米已在美國銷售只販售物網設備，例如揚聲器、攝像頭和電子秤，但智慧手機尚未正式開賣，觸角伸入美國市場，無疑會讓小米成為更加國際化的品牌。

然而，進軍美國小米面臨的挑戰也不少，是否能在美國取得如在中國、印度等市場的成功，還得打上大問號。首先，要要面對蘋果和三星旗下知名品牌的主導地位。

其次，美國消費者習慣透過電信商選購手機、搭配電信方案，因此， 各大電信商是否願意與小米合作 ，會成為關鍵影響因素，由於大陸智慧手機供應商在美遭遇抵制，小米很難不受影響。

另外，「中國品牌」 也會是一項阻礙。美國的 FBI、中情局與國家安全局（NSA）最近才發出警告，勸告美國市民不要使用華為與 ZTE（中興）的手機產品，以免個人隱私資料被中國官方獲取。

華為原先預計在美國透過 AT&T 販售旗艦機 Mate 10 Pro，正因此警告消息，導致合作最後告吹，小米也恐遭遇相同問題，最後只能銷售無鎖的單機，對收益並沒有太大幫助。

雷軍坦言，要擴張海外市場並不容易，中國企業首先得花時間了解當地的法律和規範，以及搞清楚消費者的需求。針對如何因應山寨產品問題，他說，中國製造在過去 20 年內在世界各地已經出現很多優質品牌，要有更多好的品牌才能擊敗山寨產品。

IDC 2 月 1 日公布調查報告指出，2017 年第 4 季（10~12 月）全球智慧手機出貨量年減 6.3% 至 4 億 350 萬支，其中小米表現亮眼，出貨量暴增 96.9% 至 2,810 萬支，是前 5 大廠中唯一出貨量呈現增長的廠商，市占率也自去年同期的 3.3% 大幅躍升至 7.0% 位居第 4 位。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字小米華為headline
綠電再生新增產能挹注 前2...台股盤中─美股強彈 台積電...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan