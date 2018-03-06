台股大跌做空卻慘賠 交易人證期局陳情

（中央社記者潘智義台北6日電）台北股市2月6日大跌，許多做空選擇權的交易人卻慘賠。數十名交易人今天聚集證期局前，要求調查期貨商是否坑殺散戶；證期局說，積極處理，並請投保中心調處。

台北股市2月6日開低走低，收盤跌542.25點，為10404點，跌幅4.95%，成交金額新台幣2408.82億元。

赴金融監督管理委員會證券期貨局陳情的交易人范孝明表示，很多交易人原本以為台股大跌，做空選擇權可大賺，結果卻慘賠，有的人交易新台幣200萬元，卻變慘賠3000萬元。

范孝明說，2月6日一早，部分期貨商一開盤就開第一槍，逕自以市價沖銷保證金不足的客戶的全部單子，造成買賣權同時大漲，再依被操弄扭曲、不合理的價格計算客戶保證金，再把第二批保證金不足客戶的全部單子，不管多單、空單、價差單或組合單，全以市價平倉，造成買賣權在開盤10分鐘內雙雙漲到漲停板。