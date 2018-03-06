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中央社

台股大跌做空卻慘賠 交易人證期局陳情

中央社2018/03/06 11:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北6日電）台北股市2月6日大跌，許多做空選擇權的交易人卻慘賠。數十名交易人今天聚集證期局前，要求調查期貨商是否坑殺散戶；證期局說，積極處理，並請投保中心調處。

台北股市2月6日開低走低，收盤跌542.25點，為10404點，跌幅4.95%，成交金額新台幣2408.82億元。

赴金融監督管理委員會證券期貨局陳情的交易人范孝明表示，很多交易人原本以為台股大跌，做空選擇權可大賺，結果卻慘賠，有的人交易新台幣200萬元，卻變慘賠3000萬元。

范孝明說，2月6日一早，部分期貨商一開盤就開第一槍，逕自以市價沖銷保證金不足的客戶的全部單子，造成買賣權同時大漲，再依被操弄扭曲、不合理的價格計算客戶保證金，再把第二批保證金不足客戶的全部單子，不管多單、空單、價差單或組合單，全以市價平倉，造成買賣權在開盤10分鐘內雙雙漲到漲停板。

他說，至於保證金不足，期貨商依契約砍倉，是不負責任的說法，契約只是照顧期貨商，未照顧一般交易人，害交易人傾家蕩產。

陳情人質疑，選擇權是賭加權指數漲跌，買賣權分別代表多空兩方，加權指數能在同一分鐘、同一秒鐘發生漲停板與跌停板兩個價位嗎？這根本是國際笑話，台灣現行交易制度有結構性缺陷，原本只是小地震卻引發大海嘯，全部的期貨商依規定在同一時間倒出全部客戶的全部單子，並全以市價平倉，才是推升價格主要原因。（編輯：李明宗）1070306

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