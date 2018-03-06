貿協商務中心增至30處 助台商布局海外

（中央社記者廖禹揚台北6日電）因應台商拓展海外市場需求，外貿協會今年第一季在全球新設10國11處海外商務中心，共在26國30城市提供台商商務辦公場所及相關協助，今年中預計在印度新德里增設1處。

台商開拓新市場足跡遍布全球，受限於當地法規及資金問題，經常拎著一卡皮箱走天下，以咖啡廳、旅館為辦公室，外貿協會結合廣布世界各國的駐外單位優勢，提供獨立辦公室、商務辦公桌等辦公設備，讓台商有固定空間洽公，也讓合作外商來訪時更放心。

中華民國對外貿易發展協會與經濟部國際貿易局自民國101年共同主辦海外商務中心專案，做為廠商布局海外的當地基地，至去年底共服務494家廠商，且去年服務家數較前年成長50%，商務辦公桌使用率達100%，顯見廠商需求。