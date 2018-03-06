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貿協商務中心增至30處 助台商布局海外

中央社2018/03/06 11:04
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北6日電）因應台商拓展海外市場需求，外貿協會今年第一季在全球新設10國11處海外商務中心，共在26國30城市提供台商商務辦公場所及相關協助，今年中預計在印度新德里增設1處。

台商開拓新市場足跡遍布全球，受限於當地法規及資金問題，經常拎著一卡皮箱走天下，以咖啡廳、旅館為辦公室，外貿協會結合廣布世界各國的駐外單位優勢，提供獨立辦公室、商務辦公桌等辦公設備，讓台商有固定空間洽公，也讓合作外商來訪時更放心。

中華民國對外貿易發展協會與經濟部國際貿易局自民國101年共同主辦海外商務中心專案，做為廠商布局海外的當地基地，至去年底共服務494家廠商，且去年服務家數較前年成長50%，商務辦公桌使用率達100%，顯見廠商需求。

今年增設據點包括亞洲的馬來西亞吉隆坡，以及歐洲義大利米蘭、匈牙利布達佩斯、保加利亞索菲亞、俄羅斯莫斯科，非洲阿爾及利亞阿爾及爾、奈及利亞拉哥斯、南非約翰尼斯堡、美國紐約、舊金山、加拿大多倫多等，涵蓋消費市場達9億人口。

外貿協會表示，中華電信、台灣機械公會、研華、晶睿等廠商都曾利用海外商務中心服務，其中晶睿利用墨西哥獨立辦公室，成功設立行銷據點，布局墨西哥及拉丁美洲市場，即時掌握當地市場脈動並提供客戶服務，今年預計將持續租用。

外貿協會表示，目前設置的海外商務中心，多可提供一週免費使用服務，若有長期租用，或是想了解各中心辦公設施的需求，可與外貿協會市場拓展處專員連繫，或參考網站資訊（https://info.taiwantrade.com/subject/obc）。(編輯：陳永昌) 1070306

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