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台股盤中─美股強彈 台積電領軍上攻 漲逾百點收復季

鉅亨網2018/03/06 11:18
鉅亨網 / NOWnews
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受到美股道瓊工業指數大漲逾 300 點激勵，台股今（6）日開盤補漲，以漲 68 點、報 10711.15 點開出，早盤在台積電領軍，電子、半導體、金融等類股齊揚下，推升指數大漲 130 點，最高來到 10776.41 點，順利收復季線關卡。

大立光最新公布 2 月合併營收 22.17 億元，月減 37%，較去年同期衰退 35%，不如市場預期，而可成 2 月營收為 57.02 億元，為近十個月低點，月減 30.3%，但仍年增 20.2%；在蘋果光黯淡下，今蘋概股漲跌互見，大立光、美律、建準、華碩早盤均呈現下跌；而可成漲近 4%，台積電漲逾 2%，鴻海則漲逾 1%。

受惠美國升息環境，金融股利差有望擴大，目前金控法說會陸續登場，市場聚焦股利政策，在現金殖利率優勢下，金融股今一片紅通通，整體漲幅近 1%，其中富邦金、兆豐金漲幅逾 1%，新光金、華南金、永豐金、日盛金等漲幅則近 1%。

觀察盤面個股表現，美光股價連日來呈現反彈上漲表現，助攻台灣記憶體股漲勢，其中華邦電漲幅逾 3% 最為亮眼，旺宏漲幅也近 2%，南亞科則漲逾 2%。

分析師表示，台股受到美股大漲激勵，今盤中上漲逾百點收復季線後，再度挑戰月線及 10,780 點反壓。值得關注的是，台股上漲過程中缺乏量的支撐，目前國際資金快速調節亞股，資金近日都轉向中小型股，布局上，建議可留意利基成長股，即在過去一個月台股大幅度波動中，股價表現相對強勁，例如雲端伺服器、3D 感測等。

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