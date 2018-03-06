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恐怖婚鬧又來了　她被男賓玩到半身麻痺昏迷

國際中心／綜合報導2018/03/06 11:24
▲中國大陸再度驚傳「恐怖婚鬧」，這次還差點鬧出人命。（圖／翻攝自西部網 , 2018.3.6）
▲中國大陸再度驚傳「恐怖婚鬧」，這次還差點鬧出人命。（圖／翻攝自西部網 , 2018.3.6）

中國大陸再度驚傳「恐怖婚鬧」，這次還差點鬧出人命！

日前在陝西西安有一名牛姓女子，前往參加親友的婚禮。婚鬧活動中，她加入眾人幫忙頂住房門，不讓兄弟團進入搶新娘，不料過程中疑似玩得太過火，牛女竟被兄弟團整個人抱起來，抓著頭去撞門，最後還被慘摔在地上，牛女當場感到半身麻痺，接著陷入昏迷。


牛女（圖）被兄弟團慘摔後，半身麻痺失去意識。（圖／翻攝自西部網 , 2018.3.6）

根據大陸網媒報導，牛女當時是去參加一名親友的婚禮，然而在婚鬧的過程中，她和姊妹們幫忙新娘頂住房門，防止兄弟團進來搶人，但抵不過蠻力闖入門的兄弟團，牛女更被整個人抱起，頭髮被瘋狂拉扯，還被抓著去用頭撞門，最後慘摔在地上。牛女當下只感到下半身一陣麻痺，接著便陷入了昏迷。


中國大陸再度驚傳「恐怖婚鬧」，這次還差點鬧出人命。（圖／翻攝自西部網 , 2018.3.6）

報導指出，所幸在緊急送往醫院急救後，牛女逐漸恢復了意識，經過醫生詳細的檢查，性命暫時無礙，不過對於發生這樣的事情，牛女的家人感到難以接受。牛女清醒後則驚魂未定的表示，自己曾經在電視新聞上看過類似的婚鬧慘劇，不料自己如今變成主角，幸好撿回了一命。


中國大陸再度驚傳「恐怖婚鬧」，這次還差點鬧出人命。（圖／翻攝自西部網 , 2018.3.6）

關鍵字婚鬧大陸陝西
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