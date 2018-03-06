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中央社

陳菊駁零互動 跟謝長廷快40年好朋友

中央社2018/03/06 11:17
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京6日專電）高雄市長陳菊今天說，媒體報導她與駐日代表謝長廷「零互動」，沒有這樣的事，跟謝長廷是快40年的好朋友，中間如果有一些觀點的不同，但對台灣的愛與改革的理想目標都相同。

陳菊上午出席2018年東京國際食品展台灣館開幕典禮後，向記者推銷高雄蜜棗，記者詢問，這次可能是以市長身分最後一次參加食品展，陳菊說：「沒有，這是我的任期最後一年，必然是這樣」。

陳菊也澄清媒體報導她與謝長廷「零互動」說，沒有這樣，因為他們昨天出席記者會前先到休息室，她跟各縣市首長、農委會主委，就先送謝長廷高雄蜜棗。

她說，因為蜜棗銷日過程中，謝長廷也很努力，現在能夠外銷日本，「他貢獻很大，我們當然要謝謝他。」

陳菊說，從美麗島事件，謝長廷是他們的辯護律師，「中間如果有一些觀點的不同，在對台灣的愛跟熱忱、改革的理想目標都是相同，我們經過大風大浪，我想我們是好朋友，他做過行政院長我的長官，所以媒體沒有這樣的事。」

媒體追問跟謝長廷關係沒有問題？她說：「當然沒有問題，我們是幾十年都快40年的好朋友。」

至於雙方有沒有談到高雄市長初選的問題，陳菊說，不會，沒有這樣的問題，尊重人民的選擇，人民怎麼選擇，只要是民進黨透過初選的方式，「我就全力支持」。（編輯：陳俊碩）1070306

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