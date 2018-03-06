陳菊駁零互動 跟謝長廷快40年好朋友

（中央社記者黃名璽東京6日專電）高雄市長陳菊今天說，媒體報導她與駐日代表謝長廷「零互動」，沒有這樣的事，跟謝長廷是快40年的好朋友，中間如果有一些觀點的不同，但對台灣的愛與改革的理想目標都相同。

陳菊上午出席2018年東京國際食品展台灣館開幕典禮後，向記者推銷高雄蜜棗，記者詢問，這次可能是以市長身分最後一次參加食品展，陳菊說：「沒有，這是我的任期最後一年，必然是這樣」。

陳菊也澄清媒體報導她與謝長廷「零互動」說，沒有這樣，因為他們昨天出席記者會前先到休息室，她跟各縣市首長、農委會主委，就先送謝長廷高雄蜜棗。