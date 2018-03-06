瑞波幣一天內漲20% 謠言破除後漲幅迅速減少

瑞波幣 (XRP) 周一又見到一波大漲，單日漲幅一度達到 20%，市場又猜測瑞波幣可能上架 Coinbase 平台。不過在遭到否認後，價格也迅速回落，重新回到 1 美元下方。

據《CNBC》報導，瑞波幣大漲之後，Coinbase 發布推文，表示公司並未決定要在 GDAX 或 Coinbase 交易所增加新幣，任何相關說法都不是真的，也未經公司授權。瑞波公司則說，他們不回應謠言或猜測。

依市值計算，瑞波幣是全球第 3 大加密貨幣，台北時間周一，瑞波幣一度漲至 1.08 美元，24 小時漲幅近 20%。不過到周二上午 7:30 左右，快速跌回 0.91 美元附近，稍後 3 小時內回彈至 0.95 美元，持續大幅度波動。