美光創波段新高　DRAM、半導體好旺　台股午盤漲百點

美股費城半導體指數昨（5）日上漲12.07點，漲幅0.89%，收1375.86點。其中美國記憶體大廠美光大漲5.95%，創波段新高，也帶動今（ 6）日DRAM族群華邦電與南亞科分別大漲3%與1%，而半導體族群也在台積電大漲2%帶領下，表現紅通通，使大盤整體與日韓股市不相上下。

日前美國總統川普擬針對鋼、鋁課徵高額關稅，不過他昨日發表談話「以戰逼和」指出若主要貿易國家可以在北美自由貿易協定上達成協議，那麼就考慮不針對鋼鋁課徵高關稅，似乎有轉圜餘地也讓美股四大指數全面走揚，其中費城半導體指數昨日上漲12.07點，漲幅0.89%，收1375.86點，當中又以美光最為亮眼。