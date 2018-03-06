美光創波段新高　DRAM、半導體好旺　台股午盤漲百點

美股費城半導體指數昨（5）日上漲12.07點，漲幅0.89%，收1375.86點。其中美國記憶體大廠美光大漲5.95%，創波段新高，也帶動今（ 6）日DRAM族群華邦電與南亞科分別大漲3%與1%，而半導體族群也在台積電大漲2%帶領下，表現紅通通，使大盤整體與日韓股市不相上下。
日前美國總統川普擬針對鋼、鋁課徵高額關稅，不過他昨日發表談話「以戰逼和」指出若主要貿易國家可以在北美自由貿易協定上達成協議，那麼就考慮不針對鋼鋁課徵高關稅，似乎有轉圜餘地也讓美股四大指數全面走揚，其中費城半導體指數昨日上漲12.07點，漲幅0.89%，收1375.86點，當中又以美光最為亮眼。
美光2月初宣布調高2018會計年度第2季（截至2018年3月1日為止）財測，並鎖定AI、虛擬實境、臉部辨識等領域，使昨日股價大漲5.95%，創波段新高，也帶動台股DRAM族群如華邦電與南亞科分別大漲3%與1%，來到19.5元與79.5元。
另外，台積電早盤最高上漲6元，來到247.5元，漲幅達2.4%，都讓整個半導體族群紅通通，晶豪科奔漲停，茂矽、愛普、智原、台勝科漲幅都在4%以上。台股今日開盤漲68.25點，加權股價指數以10711.15點開出，早盤一度大漲近130點，最高來到10776點，接近午盤時間仍漲逾110點，漲幅逾1%，與日韓股市不相上下。