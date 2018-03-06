NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈周錫瑋：辯論　不能太強求別人王浩宇發文酸繆德生　慘遭網友罵翻500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
生活

信誼聯手永豐餘生技　打造「好好吃故事車」走進偏鄉小學

生活中心／綜合報導2018/03/06 15:43
▲信誼基金會、永豐餘生技聯手打造全省走透透的「好好吃故事車」行動餐車，開往全省各縣市偏鄉小學。右起：屏東縣教育處長王慧蘭、信誼基金會執行長林永騰、永豐餘生技總經理何奕佳、亞洲五十大餐廳Mume主廚林泉、善良制造（餐車設計師）楊淳淳。（圖／資料照）
▲信誼基金會、永豐餘生技聯手打造全省走透透的「好好吃故事車」行動餐車，開往全省各縣市偏鄉小學。右起：屏東縣教育處長王慧蘭、信誼基金會執行長林永騰、永豐餘生技總經理何奕佳、亞洲五十大餐廳Mume主廚林泉、善良制造（餐車設計師）楊淳淳。（圖／資料照）

全台第一部「好好吃故事車」，即將從屏東縣開始全省走透透。結合信誼基金會40年兒童教育與永豐餘生技Green & Safe食物管理專業，聯手打造一台全省走透透的「好好吃故事車」行動餐車，即將從屏東開始出發，開往全省各縣市偏鄉小學，運用當地特色食材，讓小朋友們品嚐由亞洲50大主廚烹飪的各式特色料理，並閱讀以在地食材為主題的故事繪本。

2017年12月，由愛飯團發起在屏東來義國小的一場法國餐會，開啟了大家對於食育及兒童對土地、食物認同的更多想像。永豐餘生技總經理何奕佳說，「台灣有很好的食材，當你用心去找出它的特色，就可以做出頂級的美味料理。」

為什麼選屏東做為好好吃故事車的第一站? 何奕佳表示，台灣最好的洋蔥產地在屏東的恆春半島，那裡有得天獨厚的落山風，可在每年春天產出最好的洋蔥，希望透過兩度名列亞洲50大最佳餐廳的主廚Richie的技藝，品嚐洋蔥的美味，能夠更了解在地物產，更認同這塊土地。

40年來深耕兒童早期教育的信誼基金會，主張以兒童為本位的教育觀，尊重每個孩子的個別差異性與自主學習的權利，呼籲現代家庭在忙碌生活中應放慢腳步﹑用心感受﹑好好生活。深受這群有機達人﹑料理達人熱情感動與啟發，適逢信誼基金會40歲生日，從學前教育向上延伸到小學教育，致力於教育品質與孩童能力的提升，董事長張杏如決定結合Green&Safe與愛飯團的力量，共同打造「好好吃故事車」行動車全省巡迴，協助孩子從食物中了解在地人文風土、懂得選擇健康美味的食物、發現料理背後的科學，更重要的是建立自信心與對土地的認同感，體會到每個地方、每個孩子，都有獨特亮點，都有機會創造與眾不同的好好生活。

四月首站將從屏東出發，由二度榮獲「亞洲50大最佳餐廳」之一的「MUME」餐廳主廚林泉（Richie Lin）打頭陣，以屏東當季盛產的洋蔥結合多種在地食材，精心製作美味料理，季節的有機洋蔥在Richie的巧思下變成了法式洋蔥湯、洋蔥沙拉佐櫻桃番茄與豆鼓、味噌豬頸肉佐焦糖洋蔥與多穀類燉飯。

除了品嚐美食，孩子們也閱讀以洋蔥為主題的圖畫書，了解洋葱獨特的生長歷程﹑採收季節，以及洋蔥為什麼在恆春半島成長得特別美味。未來「好好吃故事車」也將開往全台灣各地，結合各界的公益力量，繼續介紹各地風土﹑食材以及特色物產。

關鍵字永豐餘信誼好好吃故事車在地食材愛飯團兒童早期教育行動餐車
女大十八變　網友：這是什麼巫術？「林氏璧」是台大醫　接業配遭記過

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan