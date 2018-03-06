信誼聯手永豐餘生技　打造「好好吃故事車」走進偏鄉小學

2017年12月，由愛飯團發起在屏東來義國小的一場法國餐會，開啟了大家對於食育及兒童對土地、食物認同的更多想像。永豐餘生技總經理何奕佳說，「台灣有很好的食材，當你用心去找出它的特色，就可以做出頂級的美味料理。」

全台第一部「好好吃故事車」，即將從屏東縣開始全省走透透。結合信誼基金會40年兒童教育與永豐餘生技Green & Safe食物管理專業，聯手打造一台全省走透透的「好好吃故事車」行動餐車，即將從屏東開始出發，開往全省各縣市偏鄉小學，運用當地特色食材，讓小朋友們品嚐由亞洲50大主廚烹飪的各式特色料理，並閱讀以在地食材為主題的故事繪本。

為什麼選屏東做為好好吃故事車的第一站? 何奕佳表示，台灣最好的洋蔥產地在屏東的恆春半島，那裡有得天獨厚的落山風，可在每年春天產出最好的洋蔥，希望透過兩度名列亞洲50大最佳餐廳的主廚Richie的技藝，品嚐洋蔥的美味，能夠更了解在地物產，更認同這塊土地。

40年來深耕兒童早期教育的信誼基金會，主張以兒童為本位的教育觀，尊重每個孩子的個別差異性與自主學習的權利，呼籲現代家庭在忙碌生活中應放慢腳步﹑用心感受﹑好好生活。深受這群有機達人﹑料理達人熱情感動與啟發，適逢信誼基金會40歲生日，從學前教育向上延伸到小學教育，致力於教育品質與孩童能力的提升，董事長張杏如決定結合Green&Safe與愛飯團的力量，共同打造「好好吃故事車」行動車全省巡迴，協助孩子從食物中了解在地人文風土、懂得選擇健康美味的食物、發現料理背後的科學，更重要的是建立自信心與對土地的認同感，體會到每個地方、每個孩子，都有獨特亮點，都有機會創造與眾不同的好好生活。

四月首站將從屏東出發，由二度榮獲「亞洲50大最佳餐廳」之一的「MUME」餐廳主廚林泉（Richie Lin）打頭陣，以屏東當季盛產的洋蔥結合多種在地食材，精心製作美味料理，季節的有機洋蔥在Richie的巧思下變成了法式洋蔥湯、洋蔥沙拉佐櫻桃番茄與豆鼓、味噌豬頸肉佐焦糖洋蔥與多穀類燉飯。

除了品嚐美食，孩子們也閱讀以洋蔥為主題的圖畫書，了解洋葱獨特的生長歷程﹑採收季節，以及洋蔥為什麼在恆春半島成長得特別美味。未來「好好吃故事車」也將開往全台灣各地，結合各界的公益力量，繼續介紹各地風土﹑食材以及特色物產。