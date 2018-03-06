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政治

影／國軍「漢光34號」演習強調聯合作戰　5月實兵操演

記者呂炯昌／台北報導2018/03/06 11:47
國防部2018年漢光34號演習說明。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

國防部今（6）日舉行記者會說明「國軍107年部隊重大演訓規劃」，預計5月實施「漢光34號演習」，6至9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長董紹明少將表示，國軍107年部隊訓練依敵情威脅，及因應未來作戰發展趨勢，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」之作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導與管制，各軍司令部負責軍種訓練、演習與備戰任務；年度重大演訓仍以漢光演習為核心，規劃三軍聯合作戰演訓，輔以各軍種實兵實彈之兵種協同作戰訓練，確保部隊戰力。

部隊訓練區分「基礎訓練」、「駐地(組合、精練)訓練」、「基地(精實)訓練」、「兵種協同訓練」及「軍種聯合作戰訓練」等階段，逐次增加訓練強度，並檢視國家軍事戰略與固安作戰計畫之適切性，提升部隊整體訓練效能。

在兵種協同訓練方面，各部隊以實兵對抗模式，採仿真、實戰化，實施連續晝夜對抗演習。綜合考量各部隊任務及特性，以「基礎、駐地及基地訓練」貫通年度訓練，5月實施「漢光34號演習」，6-9月實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」，10月至翌年4月仍執行保持訓練，以提升聯合作戰效能。

「兵種協同訓練」規劃略以陸軍實施重砲、神鷹、雷霆、神弓、天馬等操演；海軍實施戰術總驗收、海空聯訓、聯合登陸與反登陸及飛彈射擊等訓練；空軍實施空海聯訓及戰術總驗收，以強化協同作戰效能，達預期訓練目標。

軍種聯合訓練以漢光演習為核心，依軍種主從實施聯合作戰訓練。年度規劃海空聯合作戰、地面戰術對抗作戰、聯興操演、聯雲操演、聯翔操演、聯電操演、聯信操演、聯勇操演及聯合特種作戰訓練，以強化三軍聯合作戰效能，增進部隊戰力。

國防部表示，國軍部隊將秉持「從嚴從難、求精求實」態度與精神，持續強化基礎、駐地、基地、兵種及三軍聯合作戰等訓練，不斷勤訓精練，以提升部隊整體訓練實效，俾鞏固國軍防衛作戰能力，達成「為戰而訓」之目標。

關鍵字國防部漢光演習聯信操演
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