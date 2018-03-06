李克強工作報告 有5大經濟密碼

報告總結了過去 5 年內地的經濟發展狀況，其中 GDP 平均按年增長 7.1%，人民收入平均年增長 7.4%，簡單來說，即是中國居民收入增長終於跑贏 GDP 增長。以同樣的經濟增速、同樣規模的 GDP 計算，居民收入能夠以較大百分比增長，即為 GDP 含金量提高的重要指標。

中國全國人大與政協「兩會」正在北京舉行，國務院總理李克強發表「政府工作報告」，當中對過去 5 年中國經濟狀況的總結和對未來工作的定調，報告觸及的部份甚多，其中蘊藏「5 大經濟密碼」值得留意。

密碼 2、經濟結構重大改變，服務成增長主動力

長久以來，投資一直是中國經濟擴張的重要馬車，但過去 5 年，消費和科技業對經濟增長的貢獻大增，消費貢獻率由 54.9% 提高到 58.8%，科技進步貢獻率由 52.2% 提高到 57.5%，快速崛起的新動能，正在重塑經濟增長格局。

李克強在報告中也提及，將繼續推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展，也會設立國家融資擔保基金，支持優質創新企業上市融資。

密碼 3、環保與 GDP 增長並存

李克強報告中表示，環保問題已不僅僅是中國的事情了，大家都在關注，中國人能不能改變生態？這次工作報告便顯示，在中國 GDP 穩步增長的同時，環保也取得了可觀的進展。

報告指，中國制定實施大氣、水、土壤污染防治三個「十條」取得紮實成效，單位國內生產總值能耗、水耗均下降 20% 以上，主要污染物排放量持續下降，重點城市重污染天數減少一半，森林面積增加 1.63 億畝，沙化土地面積年均縮減近 2000 平方公里，足證綠色發展與經濟可以共存。

密碼 4、防範和化解金融風險，持續列為重點

過去推動全面建成小康社會有三大攻堅戰，其中首要任務就是防範和化解風險。本次工作報告亦強調近年世界經濟復甦乏力，國際金融市場跌宕起伏，中國的民間投資增勢疲弱，部分地區經濟下行壓力較大，金融等領域風險隱患不容忽視。

報告提出，要嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法活動，加快市場化法治化債轉股和企業兼併重組，加強金融機構風險內控，強化金融監管統籌協調，健全對影子銀行、互聯網金融、金融控股公司等監管，進一步完善金融監管。防範化解地方政府債務風險。嚴禁各類違法違規舉債、擔保等行為，以完全能夠守住不發生系統性風險的底線。