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中央社

陸學者：中美誰都不想領導世界

中央社2018/03/06 11:31
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社台北6日電）北京清華大學國際關係學院院長閻學通日前接受日媒專訪時指出，中美兩國現在誰都不想領導世界，還互相推責任給對方；他認為，中美非但不會發生戰爭，甚至連冷戰都不會有。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）2月公布最新報告，列舉大國競爭時代18種可能的突發狀態，並指中美最大的隱憂是修昔底德陷阱（Thucydides's Trap）；中國的戰略突襲對象可能是台灣與南海。

前美國國防部助理部長、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）2010年提出「修昔底德陷阱」一詞，並指過去500年歷史顯示，崛起的大國挑戰現有大國，最後多以戰爭告終。

不過在今天刊出的日本經濟新聞中文網專訪中，閻學通表示，雖然新崛起的大國與原有霸權國家之間發生競爭是必然的，但他無法贊同艾利森的觀點，因為現在中美之間並不存在爆發戰爭的危險，理由有3點：

一、兩國都擁有核武器。冷戰時期美國和蘇聯不論如何對立，都沒有發展為戰爭。因為核武器為避免發生戰爭提供了保證。

二、中美兩國民眾的往來飛躍式擴大，這是冷戰時期美蘇之間所不曾有的狀況。在中美兩國的跨國婚姻如此大量增加的狀況下，戰爭無法獲得兩國民眾的支持。

三、中美兩國誰都沒有想成為世界的領導者。因為兩國都擔心，如果背負沉重的責任，將對本國的經濟發展造成影響。在冷戰時期，美國和蘇聯分別試圖成為資本主義陣營和社會主義陣營的領導者。現在的中美則完全不同，反而相互將責任推給對方。因此，中美之間非但不會發生戰爭，甚至連冷戰都不會有。

閻學通認為，現在中美關係又回到了原點，在前些日子的國情咨文中，川普將中國定位為「美國最為重要的戰略競爭對手」，這種立場與一年前出任總統時基本相同。出現這種回歸，顯示出中美關係的本質是競爭，「即使領導人有意加以改變也無能為力」。

他並指出，中美之間的經濟競爭日趨激烈符合邏輯，雖然有「貿易戰爭」這種說法，但這不會導致人員傷亡。這不過是競爭的結果，並不特別危險。

對於朝鮮半島危機，閻學通認為，「川普的不確定性反而更安全」，因為川普只是嘴裡說說，並不會完全加以落實。不管他怎麼聲稱動武，估計最後都不會這麼做。

閻學通並指出，中美兩國一直主張實現朝鮮半島無核化，但並沒有解決任何問題。所以，不管中美是否展開合作，都難以阻止北韓擁核，但這引發戰爭了嗎？冷戰後，全世界沒有爆發戰爭的地區只有北美和東北亞。他認為應充分看到這一點。（編輯：張淑伶）1070306

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