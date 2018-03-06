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政治

核二重啟　國民黨團：蔡政府應先道歉

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/06 11:40
▲針對核二重啟，國民黨團6日召開記者會表示，在重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。（圖／陳明安攝 , 2018.3.6）
▲針對核二重啟，國民黨團6日召開記者會表示，在重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。（圖／陳明安攝 , 2018.3.6）

停機已超過600天的核二廠2號機，台電2月5日申請重新啟動運轉，行政院原能會經1個月審查後昨公布結果，認為已符合再啟動運轉的要求，將報請立法院同意重啟，對此，國民黨團今（6）日召開記者會批評，在重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。

國民黨團書記長李彥秀指出，行政院長賴清德說啟用核電是最後手段，顯然台灣今年供電危機已到關鍵時刻，重啟核二廠2號機就是事實擺在眼前，所謂依規定完成歲修都是粉飾之詞。

李彥秀說，蔡政府重啟老舊的核二廠2號機，或許為了解決供電問題大家很難反對，但民進黨在野時高舉「非核家園」的神主牌，甚至藉此抹黑打擊馬政府而取得政權，昨非今是，難道不需像反核團體與全國大眾道歉？

國民黨團表示，民進黨政府重啟核二是對其「非核家園」神主牌的徹底投降，但國民黨團不會為杯葛而杯葛，蔡政府需要回到務實角度，審慎思考台灣的能源政策，而不是一再挖東牆補西牆。另外，重啟核二後產生的「核廢」如何處理？放哪裡？也該坦誠相新北市民說清楚講明白。

國民黨團指出，蔡政府把全新、安全係數更高的核四廠當廢鐵，卻要重新啟用30年的老舊核二，難怪環團要怒告行政院長與經濟部長等官員，痛斥政府草菅人命，罔顧公共安全。

關鍵字原能會李彥秀賴清德核二馬英九
繆德生拔管離世　 國防部表達哀痛漢光34號演習　5月實兵操演

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