核二重啟　國民黨團：蔡政府應先道歉

停機已超過600天的核二廠2號機，台電2月5日申請重新啟動運轉，行政院原能會經1個月審查後昨公布結果，認為已符合再啟動運轉的要求，將報請立法院同意重啟，對此，國民黨團今（6）日召開記者會批評，在重啟核二救缺電前，蔡政府應向全國人民道歉，同時說明核廢料處理方案，否則國人難以接受。

國民黨團書記長李彥秀指出，行政院長賴清德說啟用核電是最後手段，顯然台灣今年供電危機已到關鍵時刻，重啟核二廠2號機就是事實擺在眼前，所謂依規定完成歲修都是粉飾之詞。

李彥秀說，蔡政府重啟老舊的核二廠2號機，或許為了解決供電問題大家很難反對，但民進黨在野時高舉「非核家園」的神主牌，甚至藉此抹黑打擊馬政府而取得政權，昨非今是，難道不需像反核團體與全國大眾道歉？