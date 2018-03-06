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政治

核二廠2號機曾爆炸　時代力量轟重啟無法接受

記者林仕祥／台北報導2018/03/06 11:50
▲針對原能會批准核二廠 2 號機重啟，時代力量怒轟「無法理解，也無法贊同」。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.6）
▲針對原能會批准核二廠 2 號機重啟，時代力量怒轟「無法理解，也無法贊同」。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.6）

行政院原能會昨日批准核二廠 2 號機重啟，時代力量立委黃國昌今（6）日表示，核二廠相當老舊，2 號機上次大修好幾個月後，重啟沒多久就發生爆炸，當時台電對這件事情完全隱瞞。現在原能會同意核二廠 2 號機重啟，時代力量對此「無法理解，也無法贊同」。時代力量立委高潞·以用呼籲政府應盡快提出能源轉型可依循的政策和路線，別讓周遭居民每天活得心驚膽跳。

黃國昌強調，時代力量對原能會目前的核安把關機制完全沒信心，也無法信賴，因為核二廠 1 號機之前燃料棒破裂，造成輻射外洩，結果台電提出報告送到原能會審核時，原能會竟將破損的燃料棒換成手繪圖，企圖粉飾太平，現在原能會同意核二廠 2 號機重啟，再次印證時代力量對原能會無法善盡把關職責的強烈質疑。

黃國昌指出，依造立法院之前通過的決議，核二廠 2 號機的重啟，必須交給教育及文化委員會決議通過後才可運轉，而教文委員會面對這件事情時，絕對不能等閒視之，更不可以強渡關山，最起碼在排入議程報告前，應該由委員會舉辦一場公聽會，讓所有關心這件事情的學者、專家、環團、北海岸居民，清楚表達他們的意見和質疑，讓教文委員會有足夠的資料把關這件事情。

針對核廢料問題，黃國昌說，他進入立法院時就提出，在終期遙遙無期的情況下，應該要採取集中式的終極儲存，政府目前似乎也往這個方向規劃，但相關法制作業到現在還沒有完成，時代力量反對行政部門企圖便宜行事，用行政規則雲淡風輕的處理和挑選集中式終極儲存場址。

高潞·以用表示，能源政策本來就沒有政黨之別，但台灣的執政黨一直沒提出一個能源轉型能依循的路線，以致於現在缺電，政府竟回頭思考核能。時代力量要求政府必須提出能源轉型可依循的政策和路線，「希望民眾去萬里，都是開心地去泡溫泉，而不是思考應該如何抗議、靜坐，也不是讓附近百姓每天都活得心驚膽跳」，時代力量會持續監督核二廠 2 號機重啟一事。
 

關鍵字黃國昌高潞·以用核二廠核廢料原能會
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