氣溫下降供電鬆口氣 可望橘燈轉黃燈

（中央社記者黃雅娟台北6日電）東北季風吹拂，全台氣溫下降，台電表示，今天用電量較昨天預估減少約100萬瓩，雖然故障中的大林新1號機不確定何時歸隊，但這兩天的備轉容量率，有望從橘燈轉為6%以上的黃燈。
驚蟄高溫，加上大林新1號機及麥寮汽電共生A號機故障，導致5日尖峰用電量高達2946萬瓩，刷新歷年3月用電新高；備轉容量率僅3.49%創下今年新低，白天預估甚至一度接近限電紅燈。
不過，今天受到東北季風影響，北台灣清晨的低溫約15、16度，白天高溫也只有20度上下；至於中南部的溫度也會下降，但幅度較小，高溫約27到29度，低溫則在16到20度；花東氣溫約19至24度。8日還有一波強烈大陸冷氣團報到。
台電副中央調度監鄭有財表示，今天用電量跟昨天預估相比，減少將近100萬瓩，加上氣溫下降，今明兩天原本預計的供電橘燈，都有望轉回備轉容量率6%以上的黃燈，詳細情況有待今天實際用電後，才能進一步進行預估及判斷。
鄭有財指出，昨天發生故障的麥寮汽電共生A號機下午2時17分就併聯發電；至於裝置容量80萬瓩的大林新1號機，昨天上午10時16分跳機後，目前台電還不清楚確切原因，以及何時恢復併聯時間，不過氣溫下降，機組故障影響供電因素可望降低。
台電預估，今天最大尖峰用電量為2850萬瓩，備轉容量率為4.47%；明天最大尖峰用電為2820萬瓩，備轉容量率4.86%，皆亮起供電橘燈；如果符合台電預測，今天用電量可能再度攀上歷年3月用電量第2高。
備轉容量率燈號分為供電充裕綠燈（備轉容量率大於等於10%）、供電吃緊黃燈（備轉容量率10%到6%間）、供電緊戒橘燈（備轉容量率小於等於6%）、限電警戒紅燈（備轉容量90萬瓩以下）與限電準備黑燈（備轉容量50萬瓩以下）。（編輯：張均懋）1070306