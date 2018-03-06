氣溫下降供電鬆口氣 可望橘燈轉黃燈

（中央社記者黃雅娟台北6日電）東北季風吹拂，全台氣溫下降，台電表示，今天用電量較昨天預估減少約100萬瓩，雖然故障中的大林新1號機不確定何時歸隊，但這兩天的備轉容量率，有望從橘燈轉為6%以上的黃燈。

驚蟄高溫，加上大林新1號機及麥寮汽電共生A號機故障，導致5日尖峰用電量高達2946萬瓩，刷新歷年3月用電新高；備轉容量率僅3.49%創下今年新低，白天預估甚至一度接近限電紅燈。

不過，今天受到東北季風影響，北台灣清晨的低溫約15、16度，白天高溫也只有20度上下；至於中南部的溫度也會下降，但幅度較小，高溫約27到29度，低溫則在16到20度；花東氣溫約19至24度。8日還有一波強烈大陸冷氣團報到。