台股漲百點收復季線 比特幣概念股領軍

台股今天開盤補漲，以10711.15點跳空開出，早盤一度漲逾130點，最高來到10776.41點。

美股5日反彈，華爾街擺脫對貿易戰爭行將爆發的疑慮，使道瓊工業指數連跌4天止步。美股3大指數同步上揚，投資人似乎相信，川普總統近來有關發動貿易戰爭的威脅只是談判策略。

（中央社記者江明晏台北6日電）美股反彈，道瓊工業指數連跌4天止步，台股今天以10711.15點跳空開出，早盤一度漲逾130點，收復季線、半年線，蘋概股反彈，鴻海、大立光走揚，以台積電領軍的比特幣概念股強漲。

約11時，加權指數來到10758.45點，上漲115.55點，成交值新台幣638.34億元。各類股族群均欣欣向榮，只有食品、造紙族群下挫。

比特幣「挖礦」晶片股成為今天成強勢領漲指標，台積電盤中上漲6.5元，來到248元，漲幅2.69%，世芯-KY、智原大漲逾5%，分別最高來到132.5元、80.3元，再創波段反彈新高，創意漲幅也約3%，最高至336.5元。

股王大立光上漲10元，來到3710元，漲幅0.27%，鴻海上漲1.1元，來到88.1元，漲1.26%，可成大漲13.5元，來到363元，漲幅3.86%。

分析師指出，美股3大指數同步上揚，帶動台股今天帶量上攻，開盤就站回10700點大關，一口氣收復半年線約10694點、季線10747點，但壓力在月線10780點附近。(編輯：趙蔚蘭)1070306