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中央社

C肝新藥名額再擴大 107年1.6萬人受惠

中央社2018/03/06 11:44
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北6日電）健保署今天宣布，今年C肝口服新藥治療名額擴大到1萬6440人，且預留原鄉名額保障偏鄉。醫師表示，C肝口服新藥治癒率達99%，免受副作用之苦，患者應勇於治療。

統計健保申報資料，具有B、C型肝炎相關診斷疾病的人數，2016年已達64萬人，花費在與B、C型肝炎相關診斷疾病的醫療點數也達234億點，用於抗病毒藥物的費用達29億點。

健保署為使資源更有效利用，2017年1月24日起把C型肝炎全口服新藥納入給付後，開啟台灣C肝防治的新紀元，去年實際受惠人數有9538人。

衛生福利部日前公告，今年的健保醫療費用總額及分配，用於治療C型肝炎藥物（包括全口服新藥及傳統干擾素療法），專款預算提高至新台幣49.36億元（106年為31.01億元）。因預算大幅提高，在保留干擾素療法費用後，今年提供新藥治療名額增加至1萬6440人。

衛福部中央健康保險署長李伯璋上午在記者會表示，接受C肝口服新藥者，若完成治療，長期存活率非常好，今年除擴大接受治療的名額提高至1萬6440人，同時把治療第二型病毒的新藥也納入健保給付，希望嘉惠更多患者。

鑑於某些原鄉地區因早期醫療資源不足，加上針具消毒不完全，感染C肝的比率高於全國平均值的10倍，卻又受制交通不便等因素，使偏遠山地離島地區C肝治療的完治率偏低，健保署今年也預留原鄉地區670個名額，強化原鄉C肝治療。

去年C肝新藥開放由醫師代替病患登記取號，從登記資料觀察，只有約4%左右病患因故（如用藥後不舒服）未完成全部療程，顯示新藥使用順從性佳。

另外，健保署根據醫療院所提報患者用藥治療的追蹤結果，扣除少數提早結案而未檢測，以及應檢測而未檢測的個案後，發現治癒率達99%，比起傳統干擾素合併雷巴威林治療的治癒率約74%，顯示新藥療效佳。

由於C肝全口服新藥價格昂貴，因預算有限，健保署優先給付給肝纖維化F3以上的患者，後續會視使用情形逐步放寬給付條件。今年2月份藥物共擬會議已通過，下一步規劃基因型1、4、5、6型者給付條件放寬至F2。

林口長庚醫院胃腸肝膽科主治醫師簡榮南表示，慢性C型肝炎如果不治療，20年後可能轉為肝硬化，後續又會惡化成肝癌。若要達成世界衛生組織2030年C肝終結的目標，除感染者要接受治療，也要截斷感染源。

簡榮南說，希望政府能陸續放寬給付標準，現在都是治療比較晚期的患者，但若要阻斷感染源，就要讓已經感染者接受治療。口服新藥治療效果好，且3至6個月就可以停藥，比起傳統使用干擾素治療會有嚴重副作用，對患者是非常有利的治療方式。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘也說，傳統的干擾素治療副作用太強，讓病人非常痛苦，很多人也因為害怕，乾脆不治療，放任肝炎侵犯健康；但口服新藥沒有嚴重副作用，且治癒率很高，患者應勇於接受治療。

目前2018年新藥登錄使用情形，已使用6541人，還有9899個名額。健保署呼籲，各醫療院所若篩檢出C肝且有肝纖維化的病人，應鼓勵患者就近儘速接受治療，可避免日後演變為肝硬化、肝癌之苦。（編輯：管中維）1070306

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