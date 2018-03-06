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中央社

前幕僚傳簽汙點證人協議 以總理再受挫

中央社2018/03/06 11:44
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列媒體今天報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的前幕僚赫菲茲（Nir Hefetz）已在他上司涉及的貪汙調查中，簽署汙點證人協議，讓尼坦雅胡再度受挫。

尼坦雅胡今天稍晚將赴白宮會晤美國總統川普，現在卻傳出前幕僚簽署汙點證人協議的消息。

法新社報導，赫菲茲是尼坦雅胡家族的前發言人，在當局緊鑼密鼓地調查尼坦雅胡涉貪之際，媒體盛傳赫菲茲與以色列當局達成汙點證人協議。

以色列警方沒有提供傳聞中的協議細節。若屬實，赫菲茲將是近月簽署汙點證人協議的第3名尼坦雅胡親信。

以色列國營電視台Kan 11今晚引述親近赫菲茲的消息人士報導，赫菲茲告訴他們，他同意作證，是出於擔憂國家安全。

Kan 11報導，赫菲茲告訴密友，尼坦雅胡「做出的安全議題決定，受到家庭成員與其他身邊人士的嚴重影響，主要是他的兒子耶爾．尼坦雅胡（Yair Netanyahu）」。

尼坦雅胡發言人發表聲明駁斥這則報導。據報赫菲茲將提供尼坦雅胡與他妻子薩拉（Sara）貪汙的證據。

報導說：「赫菲茲針對薩拉與耶爾發表的言論根本是胡說八道。赫菲茲已有7年多沒有參與任何情報、政治或安全資訊。因此，他發表的評論都是沒有根據。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1070306

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