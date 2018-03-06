前幕僚傳簽汙點證人協議 以總理再受挫

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）以色列媒體今天報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的前幕僚赫菲茲（Nir Hefetz）已在他上司涉及的貪汙調查中，簽署汙點證人協議，讓尼坦雅胡再度受挫。

尼坦雅胡今天稍晚將赴白宮會晤美國總統川普，現在卻傳出前幕僚簽署汙點證人協議的消息。

法新社報導，赫菲茲是尼坦雅胡家族的前發言人，在當局緊鑼密鼓地調查尼坦雅胡涉貪之際，媒體盛傳赫菲茲與以色列當局達成汙點證人協議。

以色列警方沒有提供傳聞中的協議細節。若屬實，赫菲茲將是近月簽署汙點證人協議的第3名尼坦雅胡親信。