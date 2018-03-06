辣妹大胃王素顏照流出　網友驚呼「是她媽媽吧？」

32歲日本「大胃女王」辣妹曾根以超驚人的食量，在大胃王界稱霸，不過一直以來都沒有以素顏示人，昨天日本男諧星東野幸治，在IG上傳她化妝前的素顏照，不少網友看過驚呼：「是她媽媽吧？」

日本男諧星東野幸治，上傳了辣妹曾根的素顏照，網友驚呼連連；「這真的是她嗎？怎麼和印象中的她完全不一樣？」、「這確定是同一人？！」、「是她媽媽吧？」。過去曾根在綜藝節目《電視冠軍》中，一口氣吞下116隻炸蝦，一戰成名，之後還出書分享大胃王秘訣，還組過團體，直到2012年7月閃電結婚，如今育有一對兒女，她還自爆2歲女兒似乎遺傳了自己的大胃基因，同樣很能吃。