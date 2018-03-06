辣妹大胃王素顏照流出　網友驚呼「是她媽媽吧？」

32歲日本「大胃女王」辣妹曾根以超驚人的食量，在大胃王界稱霸，不過一直以來都沒有以素顏示人，昨天日本男諧星東野幸治，在IG上傳她化妝前的素顏照，不少網友看過驚呼：「是她媽媽吧？」
日本男諧星東野幸治，上傳了辣妹曾根的素顏照，網友驚呼連連；「這真的是她嗎？怎麼和印象中的她完全不一樣？」、「這確定是同一人？！」、「是她媽媽吧？」。過去曾根在綜藝節目《電視冠軍》中，一口氣吞下116隻炸蝦，一戰成名，之後還出書分享大胃王秘訣，還組過團體，直到2012年7月閃電結婚，如今育有一對兒女，她還自爆2歲女兒似乎遺傳了自己的大胃基因，同樣很能吃。
▲日本男星上傳了一張，辣妹大胃王曾根的素顏照。（圖／翻攝 東野幸治IG , 2018.03.06）
照片中辣妹曾根以雙手食指將眼睛遮住，看得出她沒有化妝而且膚質還不錯，，不過這和平時甜美可愛的螢幕形象落差太大，甚至還飄出了一點嬸味。不少網友開玩笑表示，很難將照片中的人和辣妹曾根聯想在一起，還有人毒舌攻擊：「平常沒事還是不要沒化妝就出來嚇人啦！」
▲辣妹曾根平時在螢幕上樣子甜美，素顏照卻飄出了一點嬸味。（合成圖／翻攝 Youtube 、東野幸治IG， 2018.03.06）