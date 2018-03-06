阿根廷30年來最大旱災 全球殼物價格飆升

南美洲農業大國阿根廷出現 30 年來最嚴重旱災，造成田地乾裂，農作物枯萎，估計今年的農作物收成是 2009 年以來最差。阿根廷是全球第 3 大粟米 (玉米) 和大豆出口國，該國農作物失收導致全球穀物價格上升。

《星島日報》報導，在阿根廷鄉鎮奇維爾科伊，由於天旱缺乏水源，農民羅馬諾種植的大豆和粟米的生長高度只及平常的一半。他表示這個生產季節的雨水只有平常的 1/4，預計種植的大豆只有正常的 1/3 收成。他指旱災對當地經濟影響很大，農民都祈求下雨。

在首都布宜諾斯艾利斯的穀物期貨市場，上周四 (1 日) 將預期收成的大豆減少 300 萬噸，較去年的收成減少了 1/4。阿根廷也是豆油和用來餵飼牲畜的豆粕的主要出口國，目前的大豆失收令全球豆粕市場波動。豆粕和大豆的期貨價格，上周五 (2 日) 升至 2016 年夏季以來最高；而粟米期貨價格則升至 8 個月新高。