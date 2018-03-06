國防部公布107年部隊演訓規劃　達成為戰而訓目標

國防部上午舉行的例行記者會，說明107年部隊演訓規劃，董紹明指出，因應敵情威脅及未來作戰發展趨勢，依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰指導，由國防部參謀本部專責聯合作戰演訓指導與管制，各軍司令部負責軍種訓練、演習與備戰任務；年度重大演訓仍以漢光演習為核心，規劃三軍聯合作戰演訓，輔以各軍種實兵實彈之兵種協同作戰訓練，確保部隊戰力。

（軍聞社記者林澤廷臺北6日電）國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長董紹明少將今天指出，為了因應未來作戰發展趨勢，107年將依「基礎訓練」、「駐地訓練」、「基地訓練」、「兵種協同訓練」、「軍種聯合作戰訓練」等5階段循序實施，逐次增加訓練強度，提升部隊整體訓練效能。

董紹明進一步指出，今年度兵種聯合訓練規劃略以陸軍實施「重砲」、「神鷹」、「雷霆」、「神弓」、「天馬」等操演；海軍實施「戰術總驗收」、「海空聯訓」、「聯合登陸」與「反登陸」及「飛彈射擊」等訓練；空軍實施「空海聯訓」及「戰術總驗收」，以強化協同作戰效能，達預期訓練目標。

此外，在軍種聯合訓練方面，規劃以漢光演習為核心，依軍種主從實施聯合作戰訓練，年度並規劃海空聯合作戰、地面戰術對抗作戰、聯興操演、聯雲操演、聯翔操演、聯電操演、聯信操演、聯勇操演及聯合特種作戰訓練，以強化三軍聯合作戰效能，增進部隊戰力。

董紹明強調，國軍部隊將秉持「從嚴從難、求精求實」態度與精神，持續強化基礎、駐地、基地、兵種及三軍聯合作戰等訓練，不斷勤訓精練，以提升部隊整體訓練實效，俾鞏固國軍防衛作戰能力，達成「為戰而訓」的目標。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社