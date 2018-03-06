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中央社

蘋果傳攻頭戴式耳機 深耕主動降噪技術

中央社2018/03/06 11:51
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果在耳機技術傳出新進展。外媒報導，蘋果可能布局噪音消除技術，深耕主動降噪技術ANC，並規劃今年底推出新款頭戴式耳機產品。

彭博（Bloomberg）引述知情人士消息報導，蘋果正在深耕噪音消除技術，並深耕頭戴式耳機，預期今年底可望推出頭戴式耳機新品。不過在推出之前，蘋果會重新設計相關產品。

國外科技網站MacRumors分析，蘋果可能布局主動降噪技術ANC（active noise-cancellation），這可能是蘋果在耳機功能上的新角度。

凱基投顧分析師郭明錤日前報告預期，蘋果可能推出全新設計自有品牌的高階頭戴式耳機，最快在今年第4季開始出貨，致伸、新日興和中國歌爾聲學3家供應商浮出檯面。

在AirPods部分，報告預估今年下半年可望推出升級版，能支援無線充電盒，晶片也升級到W1。

從出貨量來看，報告預期，AirPods零組件出貨今年可望年成長100%到150%，組裝出貨可望年成長60%到80%；零組件出貨量可望達到3000萬顆到4000萬顆，組裝出貨量可到2400萬組到2600萬組。

蘋果深耕聲學技術應用。國外科技網站PatentlyApple日前報導，蘋果布局聲學觸控檢波（acoustictouch detection）技術，結合飛時測距（time-of-flight）3D感測，以及聲學影像重建技術，可以應用在手指觸控或是觸控筆等領域。（編輯：郭萍英）1070306

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