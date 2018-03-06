傳私幼公共化9月上路 賴揆：沒有實施時程

賴清德答詢時表示，改善幼兒教育環境，目的是希望年輕家庭減輕負擔，更容易養兒育女，在這種目標下，第一是要公共幼兒園推動，共編列新台幣81億預算，在全台推動約1200所幼兒園，非營利幼兒園政策也會持續進行。

（中央社記者陳俊華台北6日電）行政院長賴清德今天答復立委質詢私幼公共化政策是否9月實施表示，考慮讓私立幼兒園經特約，加入公共化行列，稱為「準公立幼兒園」或「公共幼兒園」，目前還在討論、沒有實施期程。

賴清德說，但基於考量時效、建置經費，行政院也考慮讓私立幼兒園經特約後，加入公共化行列，稱為「準公立幼兒園」或「公共幼兒園」，但目前還在討論，沒有實施期程。

他說，目前有收到一些支持意見、也有些不同的意見，行政院希望這樣的重大政策不可能一上路就要調整，盼研議更周延、跟社會對話後再進行。

洪慈庸表示，因為政策沒有具體內容，社會上有許多專家學者、民間團體不贊成，而賴清德想把台南經驗施行到全國，「過去7年花了30億元，生育率還是六都最低」，這樣的想法可不可行？怎樣推動才會協助年輕爸媽，政府需要好好評估。（編輯：溫貴香）1070306