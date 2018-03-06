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貿易戰擔心「中國報復」？ FANG跨國公司反而是資

鉅亨網2018/03/06 12:07
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川普對貿易戰的態度強硬，市場擔心主要打擊目標中國若展開報復，將使貿易戰升級，衝擊美股上周五大跌，不過，在美股動盪時，倒是有幾檔股票可以視為資金避風港，那就是去年紅透半邊天的 FANG。

FANG 股也就是 F 臉書（FB-US）、A 亞馬遜（AMZN-US）、N 奈飛（NFLX-US），以及 Google 母公司 Aphabet(Goog-US) 。

川普祭出關稅大刀，砍向鋼鐵、鋁進口國家，以遏制「傾銷」，在美國鋼鐵公司控訴中國傾銷傷害鋼鐵業下，最高目標直指中國，在市場擔心高關稅會引發中國報復下，美股資金近期從使用鋼鐵相關產品中的公司股票中逃離。

《CNBC》名嘴主持人 Jim Cramer 表示，市場擔心中國採取報復手段，反而為 FANG 股撐起保護傘，因為這四大跨國在中國市場不大，是不宜做空的個股，甚至可以說是應該買進的股票。

臉書因在中國長期遭到封鎖，並沒有太多的業務，周一股價上漲超過 2％；亞馬遜也較不擔心中國展開報復，因為中國擁有自己的電子商務巨頭阿里巴巴，亞馬遜的市占率不高。

此外，中國也沒有 Netfix，Nefix 利用與愛奇藝的合作間接進軍中國線上影視市場，無從採取關稅報復，Netflix 少了「中國威脅」，更讓股價周一收盤大漲 4.6%，創下 52 周以來的新高。

而 Google 母公司 Alphabet 的搜索服務在中國大陸被禁，使其成為更安全的國際股票之一，Alphabet 的股價週一也上漲了 0.98％。

在 FANG 四大跨國公司股票中，Cram 最推廌 Alphabet，認為在市場存在「中國報復」的擔憂氣氛時，Alphabet 是最不能做空的股票，甚至是最應該購買的股票。

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