台大校長爭議 賴清德：不會下指導棋

潘文忠上午在立法院答詢時表示，有關台大校長遴選聘任，教育部一直秉持尊重大學自治、依法行政原則，本於權責，釐清爭議後再完成聘任程序，這是教育部面對國立大學校長遴選的立場及做法。

（中央社記者王承中台北6日電）行政院長賴清德今天針對台大校長當選人管中閔爭議說，教務部與政府沒「卡管」，教育部依法公正處理，行政院不會下指導棋；教育部長潘文忠說，目前教育部正最後審視相關疑義。

他說，台大是台灣學術龍頭，校長是關鍵領導者，應具備高尚品德與學術成就。過去兩年，台大因學術倫理及校務問題，嚴重影響學術形象與聲望，當時朝野立法委員痛定思痛，要求教育部嚴查、嚴辦。教育部會審慎處理管中閔爭議，但不是針對特定人選。

潘文忠表示，學術倫理部分，教育部2月26日召開學術審議工作會議形成共識，要回歸學校及學術同儕認定。

他說，目前台大校務會議代表要求召開臨時校務會議已達法定連署門檻，教育部本於尊重學校自治原則，希望台大儘速召開校務會議釐清爭議，教育部也會儘速依法適切處理，希望讓爭議告一段落，讓台大校務運作穩健發展。（編輯：李明宗）1070306