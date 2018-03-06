NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金融科技應用夯　長期成長趨勢不變托老中心缺交通車　他一口氣捐3輛500M光纖上網換凱擘大寬頻只要$799
中央社

台大校長爭議 賴清德：不會下指導棋

中央社2018/03/06 12:00
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者王承中台北6日電）行政院長賴清德今天針對台大校長當選人管中閔爭議說，教務部與政府沒「卡管」，教育部依法公正處理，行政院不會下指導棋；教育部長潘文忠說，目前教育部正最後審視相關疑義。

台灣大學遴選會1月5日選出管中閔為新任校長，原預定2月1日上任，卻先後遭質疑資訊揭露、論文案等爭議，至今教育部仍未核定人事案。

潘文忠上午在立法院答詢時表示，有關台大校長遴選聘任，教育部一直秉持尊重大學自治、依法行政原則，本於權責，釐清爭議後再完成聘任程序，這是教育部面對國立大學校長遴選的立場及做法。

他說，台大是台灣學術龍頭，校長是關鍵領導者，應具備高尚品德與學術成就。過去兩年，台大因學術倫理及校務問題，嚴重影響學術形象與聲望，當時朝野立法委員痛定思痛，要求教育部嚴查、嚴辦。教育部會審慎處理管中閔爭議，但不是針對特定人選。

潘文忠表示，學術倫理部分，教育部2月26日召開學術審議工作會議形成共識，要回歸學校及學術同儕認定。

他說，目前台大校務會議代表要求召開臨時校務會議已達法定連署門檻，教育部本於尊重學校自治原則，希望台大儘速召開校務會議釐清爭議，教育部也會儘速依法適切處理，希望讓爭議告一段落，讓台大校務運作穩健發展。（編輯：李明宗）1070306

全大運首納電競 比拚英雄聯...NBA騎士氣走活塞 詹皇上...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan