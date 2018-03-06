蔬菜促銷冷藏耕除 雲縣府籲農民及早登記

（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）因應北農休市造成的蔬菜銷售問題，雲林縣長李進勇今天表示，全力護農，加強促銷、冷藏及補助耕除，農民可選擇冷藏或耕除，縣府完全配合，呼籲農民掌握時機登記，減少損失。

有關耕除措施，從今天起至10日，有意願的菜農在這5天內，可至農會及合作社場登記並耕除，縣府補貼每公頃新台幣7萬5000元。

至於加強冷藏，縣府協調果菜市場及共同運銷團體，加購貯存葉菜類，由雲林縣政府補貼、農民團體及農民各負擔1/3，預計從今天起至15日滾動冷藏10天。

雲林縣政府農業處長林慧如說明應變措施，促銷從縣內學校營養午餐、長青食堂、社福團體等帶頭加量採購蔬菜，縣內企業辦理團膳也加購蔬菜。