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中央社

蔬菜促銷冷藏耕除 雲縣府籲農民及早登記

中央社2018/03/06 12:00
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者葉子綱雲林縣6日電）因應北農休市造成的蔬菜銷售問題，雲林縣長李進勇今天表示，全力護農，加強促銷、冷藏及補助耕除，農民可選擇冷藏或耕除，縣府完全配合，呼籲農民掌握時機登記，減少損失。

有關耕除措施，從今天起至10日，有意願的菜農在這5天內，可至農會及合作社場登記並耕除，縣府補貼每公頃新台幣7萬5000元。

至於加強冷藏，縣府協調果菜市場及共同運銷團體，加購貯存葉菜類，由雲林縣政府補貼、農民團體及農民各負擔1/3，預計從今天起至15日滾動冷藏10天。

雲林縣政府農業處長林慧如說明應變措施，促銷從縣內學校營養午餐、長青食堂、社福團體等帶頭加量採購蔬菜，縣內企業辦理團膳也加購蔬菜。

因應台北農產公司果菜批發市場連續休市，5日起又連3天，引起菜農恐慌，為避免加大損害，雲林縣政府5日邀集農會及合作社場等，訂定應變措施，全力護農。

李進勇上午前往葉菜大宗產地的二崙鄉，視察蔬菜加強冷藏作業時指出，應變會議達成促銷、透過冷藏保鮮擇時釋出及補助葉菜類耕除，除減輕損失，也要讓農民實際受惠。

李進勇指出，農民可選擇冷藏或耕除，縣府都會完全配合，呼籲農民依照規定前往農會、合作社場登記，及時掌握時機，避免造成更大損害。

李進勇表示，當務之急是全力護農，謀求解決之道，啟動應變措施，但對於北農休市造成嚴重衝擊，決策是否有疏失，政府相關主管機關應該徹底究責、檢討及改善，避免重蹈覆轍。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070306

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