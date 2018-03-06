NBA騎士氣走活塞 詹皇上場3節繳31分

（中央社克里夫蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今晚在主場速貸體育館（Quicken LoansArena）以112比90氣走底特律活塞。

騎士先發「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）上場3節，砍31分、抓7籃板、送7助攻；南斯二世（LarryNance Jr.）板凳轉先發代中鋒湯普森（TristanThompson）上陣，挹注22分、抓15籃板。湯普森3日對上丹佛金塊腳踝受傷，接下來幾場比賽都將缺席。

騎士教頭泰隆．魯（Tyronn Lue）今天在陣容上還做出另一個調整，換掉小前鋒奧斯曼（Cedi Osman），將板凳得衛胡德（Rodney Hood）調到先發陣容，胡德和奧斯曼各拿13分和12分。