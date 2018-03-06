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中央社

NBA騎士氣走活塞 詹皇上場3節繳31分

中央社2018/03/06 12:01
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社克里夫蘭5日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士今晚在主場速貸體育館（Quicken LoansArena）以112比90氣走底特律活塞。

騎士先發「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）上場3節，砍31分、抓7籃板、送7助攻；南斯二世（LarryNance Jr.）板凳轉先發代中鋒湯普森（TristanThompson）上陣，挹注22分、抓15籃板。湯普森3日對上丹佛金塊腳踝受傷，接下來幾場比賽都將缺席。

騎士教頭泰隆．魯（Tyronn Lue）今天在陣容上還做出另一個調整，換掉小前鋒奧斯曼（Cedi Osman），將板凳得衛胡德（Rodney Hood）調到先發陣容，胡德和奧斯曼各拿13分和12分。

路透社報導，騎士下半場拿下58分，優於對手的41分。騎士今天命中率也達48.9%，高於活塞39.1%；除此之外，騎士籃板表現也出色，以53個籃板壓制活塞的40個。

活塞前鋒葛里芬（Blake Griffin）繳全隊最高的25分，外帶8籃板、5助攻；中鋒德拉蒙（AndreDrummond）貢獻15分9籃板，小前鋒布拉克（ReggieBullock）有11分。

活塞來到3連敗，過去11場比賽中9場吞敗。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070306

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