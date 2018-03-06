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保瑞接手益邦廠房 躍居全台前5大口服製劑藥廠

鉅亨網2018/03/06 12:09
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保瑞藥業 (6472-TW) 今 (6) 日完成與原美國 Nasdaq 掛牌公司 Impax Laboratories,Inc. 旗下益邦製藥的廠房交接，躍居全台前 5 大口服製劑藥廠，保瑞董事長盛保熙表示，未來將朝向台灣出口美國的最大藥業代工廠邁進。

保瑞在去年 12 月決議以美金 1850 萬元 (約新台幣 5.5 億元) 收購美國上市公司 Impax 子公司益邦製藥 100% 股權及廠房設備，並接續其代工合約，另外也將與 Impax 公司簽訂治療帕金森氏症品牌藥 RYTARY 台灣經銷契約。相關股權已於今年 2 月完成交割。

保瑞表示，原本公司計畫擴建自有的台南藥廠以符合美國 FDA 法規，讓公司自行研發的新劑型新藥可銷售歐美，不過一般來說，從無到有重新蓋廠通過美國 FDA 查廠至少需要 4-5 年，經費也至少需要 6-8 億元，同時籌組符合 FDA 要求的人員、訓練及軟硬體系統難度高，之前有同業花了 5 年的時間，總計 16 億元才完成建廠與審查，因此最後決定直接購廠。

保瑞表示，新廠將有助於公司強化中樞神經系統疾病領域用藥的劑型開發技術及臨床研究能力，對於未來在營運動能成長以及國際業務拓展上，皆有非常大的幫助。

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